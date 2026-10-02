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Scorpio Tarot Card Rashifal: नकारात्मक सोच से बचें, सामाजिक सक्रियता से बढ़ेगा सम्मान

Scorpio Tarot Card Horoscope 02 October: Two of cups की ऊर्जा नए प्रेम संबंध की शुरुआत, लोगों की बातों में आकर खुद की योग्यता को लेकर अविश्वास और विचारों से नकारात्मकता हटाकर नए सिरे से शुरुआत की बात लेकर आ सकती है आईए जानते हैं ,वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन,रिश्तो, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Scorpio Tarot Card Rashifal: नकारात्मक सोच से बचें, सामाजिक सक्रियता से बढ़ेगा सम्मान
Scorpio Aaj Ka Rashifal 02 October 2026 | Vrishchik Tarot Card horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Scorpio Tarot Card Horoscope 02 October 2026 Vrishchik Tarot Card Rashifal: जीवन में आ रहे बुरे सपनों को जीवन की हकीकत ना बनने दे .अपने विचारों में बढ़ रही नकारात्मकता को रोकने का प्रयास करें. आसपास की गतिविधियों में खुद को शामिल करें. सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यों में सक्रियता बढ़ाए. इससे नए लोगों के साथ मुलाकात के साथ मान-सम्मान में वृद्धि भी होगी. किए गए कार्यों पर पुनः विचार करें. निजी कार्यों को पूरा करने की प्राथमिकता रखें.छोटी-छोटी बातों को लेकर जीवन में तनाव न बढ़ने दे. लोगों को ज्यादा समझाने की आदत पर रोक लगाएं. 

व्यवसायिक/ Professional

कार्यों में आ रही रुकावट को समझने का प्रयास करें. पूर्व की गलतियों का दोहराव ना करें. बार-बार किसी सहयोगी के कारण परेशानी होने पर उच्च अधिकारी से इस विषय पर बात की जा सकती है. किसी आलोचना को मन पर हावी न होने दे. स्वयं की क्षमता पहचाने और आगे बढ़े. अपने व्यक्तित्व और व्यवहार में बदलाव लाएं. लोगों की बातों में आकर खुद को कमजोर ना समझे. सही समय और सही प्रयासों से अच्छी सफलता की प्राप्ति हो सकती है इस बात का विश्वास बनाए रखें. दूसरों को अपने निजी जीवन में दखलअंदाजी न करने दे. कार्य क्षेत्र में किसी के साथ अंतरंगता ना बढ़ाएं. 

स्वास्थ्य/Health

बाहर के खान पान से परहेज रखें. भोजन में पौष्टिकता लाएं.मौसम के अनुसार ताजे फलों और हरी सब्जियों का सेवन अवश्य करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance

किसी अपरिचित की बातों में आकर आर्थिक मदद न करें. सामने वाला आपको बेवकूफ बना सकता है. अति भावुकता से बचे. 

रिश्ते/Relationship

मित्र के भाई के विवाह में किसी व्यक्ति से हुई मुलाकात नए प्रेम संबंध की शुरुआत कर सकती है. सामने वाले व्यक्ति के साथ विवाह की इच्छा रखेंगे.
 

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