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Cancer Tarot Card Rashifal: जिम्मेदारी पूरी होने से राहत, नकारात्मक बातों से रहें दूर

Cancer Tarot Card Horoscope 02 October: Four of pentacles की ऊर्जा सरकारी नौकरी प्राप्ति की संभावना, राजनीतिक व्यक्ति की मदद से राजनीति में जाने के योग और विपरीत परिस्थितियों में आत्मविश्वास और मनोबल को मजबूत बनाए रखने की बात लेकर आ सकती है आईए जानते हैं, कर्क राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तो,आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Cancer Tarot Card Rashifal: जिम्मेदारी पूरी होने से राहत, नकारात्मक बातों से रहें दूर
Cancer Aaj Ka Rashifal 02 October 2026 | Kark Tarot Card horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Cancer Tarot Card Horoscope 02 October 2026 Kark Tarot Card Rashifal: किसी नए काम की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है. रुका हुआ पैसा वापस मिलने से राहत मिलेगी. विपरीत परिस्थितियों में अपने आत्मविश्वास और मनोबल को मजबूत रखें.यात्रा करते समय सामान को संभाल कर रखें. दूसरों की बातों या आलोचनाओं को मन पर हावी न होने दें.संतान की गतिविधियों पर नजर रखें. बच्चों के साथ उनके कार्यों में सहयोग कर सकते हैं. उनकी समस्याओं समाधान करने का प्रयास करें. 

व्यवसायिक/ Professional

व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अपने व्यावसायिक संपर्कों को मजबूत करें .इस समय यदि किसी राजनीतिक व्यक्ति से मिलने का अवसर प्राप्त हो रहा है .तो इसका फायदा उठाएं. इस समय राजनीति में जाने के योग प्रबल है. सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों की इच्छा पूरी होने की संभावना नजर आ रही है. अचानक से किसी व्यवसायिक यात्रा पर जाना पड़ सकता है. कार्य की अधिकता के चलते निजी कार्यों को स्थगित करना पड़ सकता है. 

स्वास्थ्य/Health

दिनचर्या को मौसम के अनुसार रखें . गैस और बदहजमी के कारण जोड़ों के दर्द की समस्या बढ़ सकती है. 

आर्थिक स्थिति/Finance

आर्थिक मामलों में जानकारी लिए कहीं भी धन निवेश न करें. घर की सजावट के लिए खरीदारी कर सकते हैं. 

रिश्ते/Relationship

पति पत्नी के बीच की अनबन  को परिवार में अशांति  का कारण ना बनने दे.
 

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