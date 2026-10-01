DIY Broom: जीरो खर्च में प्लास्टिक की बोतल से बनाएं जाला झाड़ू, नवरात्रि की सफाई में काम आएगा ये देसी जुगाड़, मिनटों में साफ होगा मकड़ी का जाला

शारदीय नवरात्रि 11 अक्टूबर 2026 से शुरू हो रहे हैं. इस दौरान घर और पूजा की जगह की साफ-सफाई पर खास ध्यान दिया जाता है. फर्श और मंदिर की सफाई के साथ छत और दीवारों के कोनों में जमा मकड़ी के जाले हटाना भी जरूरी होता है. कई बार इन ऊंची जगहों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है और अलग से जाला साफ करने वाली झाड़ू खरीदनी पड़ती है. ऐसे में घर में पड़ी खाली प्लास्टिक की बोतलें काम आ सकती हैं. इनसे कुछ आसान स्टेप्स में DIY जाला झाड़ू बनाई जा सकती है. यह तरीका पुराने सामान के दोबारा इस्तेमाल में भी मदद करता है.

DIY झाड़ू बनाने के लिए चाहिए ये सामान

एक्सपर्ट के अनुसार, इस झाड़ू को बनाने के लिए 5-6 खाली प्लास्टिक की बोतलें, एक मजबूत कैंची, लोहे का तार और लकड़ी का डंडा चाहिए. बोतलों को इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह धोकर सुखा लें. कैंची और तार का इस्तेमाल करते समय हाथों की सुरक्षा का ध्यान रखें.

बोतलों से ऐसे तैयार करें झाड़ू के रेशे

वीडियो में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले सभी प्लास्टिक की बोतलों के निचले हिस्से को कैंची से काटकर अलग कर दें. अब बोतल के बचे हिस्से को पतली-पतली पट्टियों में काटें. ध्यान रखें कि पट्टियां बहुत चौड़ी न हों. यही प्लास्टिक की पट्टियां झााड़ू के रेशों की तरह काम करेंगी और मकड़ी के जालों को खींचने में मदद करेंगी.

सभी बोतलों को एक साथ करें फिक्स

अब कटी हुई बोतलों को एक सााथ इकट्ठा करें और लोहे के तार से कसकर बांध दें. इसके बाद बीच में लकड़ी का डंडा लगाकर उसे भी मजबूती से फिक्स करें. तार ढीला न रहे, वरना सफाई करते समय झाड़ू खुल सकती है. इस तरह कुछ आसान स्टेप्स में आपकी DIY जाला झाड़ू तैयाार हो जाएगी.

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छत और कोनों के जाले हटाने में आएगी काम

इस झाड़ू का इस्तेमाल छत के कोनों, दीवारों के ऊपरी हिस्से और ऐसी जगहों पर किया जा सकता है जहां हाथ से पहुंचना मुश्किल होता है. जाले हटाते समय झाड़ू को धीरे-धीरे चलाएं, ताकि धूल और जाला अचानक नीचे न गिरे. सफाई के दौरान नीचे अखबार या पुराना कपड़ा बिछाना भी उपयोगी रहेगा.

इस्तेमाल से पहले सुरक्षा का रखें ध्यान

प्लास्टिक काटने के बाद उसके किनारे नुकीले हो सकते हैं. इसलिए झाड़ू बनाते समय दस्ताने पहनना बेहतर है. बच्चों को कैंची, तार और कटे हुए प्लास्टिक से दूर रखें. बहुत ऊंची जगह की सफााई करते समय अस्थिर स्टूल या कुर्सी पर चढ़ने के बजाय सुरक्षित सीढ़ी का इस्तेमाल करें.

बेकार बोतल का हो जाएगा दोबारा इस्तेमाल

खाली प्लास्टिक बोतलों को फेंकने के बजाय इस तरह इस्तेमाल करने से घर में पड़े बेकार सामान का उपयोग हो जाता है. हालांकि यह DIY तरीका मुख्य रूप से हल्के मकड़ी के जालों और धूल की सफाई के लिए है. बहुत ज्यादा गंदगी या ऊंचाई पर सफाई के लिए सुरक्षित और उचित सफाई उपकरण का इस्तेमाल करनाा बेहतर है.

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