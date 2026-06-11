हरियाली अमावस्या पर लगेगा साल का आखिरी सूर्यग्रहण, इन 5 राशियों के लिए आ सकती है खुशखबरी

12 अगस्त 2026 को हरियाली अमावस्या के दिन साल का आखिरी सूर्यग्रहण लगने जा रहा है. यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन ज्योतिष के अनुसार इसका असर सभी राशियों पर पड़ सकता है. माना जाता है कि सूर्यग्रहण का प्रभाव करीब 90 दिनों तक रहता है. ऐसे में कई लोगों के जीवन में नए मौके, तरक्की और धन लाभ के योग बन सकते हैं. खास बात यह है कि कुछ राशियों के लिए यह समय काफी अच्छा माना जा रहा है. इन राशियों के लोगों को करियर, रिश्तों और आर्थिक मामलों में अच्छे नतीजे मिल सकते हैं. आइए जानते हैं किन राशियों को इस सूर्यग्रहण से सबसे ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है.

मिथुन राशि वालों को मिल सकते हैं नए अवसर

मिथुन राशि के लोगों के लिए ये समय अच्छा रह सकता है. नौकरी और कामकाज में नए मौके मिल सकते हैं. ऑफिस में आपके काम की तारीफ हो सकती है और बड़े अधिकारियों का सहयोग भी मिलेगा. इस दौरान कुछ नया सीखने और आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है. आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुभ माना गया है.

कर्क राशि वालों के लिए बन सकते हैं सफलता के योग

कर्क राशि के लोगों के लिए ये सूर्यग्रहण कई अच्छे मौके लेकर आ सकता है. आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है और लोग आपकी बातों को महत्व दे सकते हैं. कुछ ऐसे अवसर मिल सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद साबित हों. चीनी का दान करना और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना लाभकारी माना गया है.

कन्या राशि के लोगों को मिल सकता है फायदा

कन्या राशि के लोगों के लिए ये समय सकारात्मक रह सकता है. काम के सिलसिले में यात्राएं बढ़ सकती हैं. रिश्तों में पहले से ज्यादा मिठास आ सकती है. जो काम लंबे समय से रुके हुए थे, उनमें भी सफलता मिलने के संकेत हैं. गणेश जी की पूजा और जरूरतमंद लोगों को पानी का दान करना शुभ माना गया है.

कुंभ राशि वालों को हो सकता है धन लाभ

कुंभ राशि के लोगों के लिए ये समय आर्थिक रूप से अच्छा रह सकता है. अगर किसी काम में रुकावट आ रही थी तो वह दूर हो सकती है. धन लाभ के नए रास्ते खुल सकते हैं. यात्रा से भी फायदा मिलने के संकेत हैं. गणेश जी की पूजा और पीली सरसों का दान करना लाभकारी माना गया है.

मीन राशि के कामों में आएगी तेजी

मीन राशि के लोगों के लिए ये सूर्यग्रहण अच्छे बदलाव लेकर आ सकता है. आने वाले दिनों में आपके कई काम तेजी से पूरे हो सकते हैं. इस दौरान लिए गए फैसले भविष्य में फायदा दे सकते हैं. नई योजनाओं पर काम शुरू करने का भी अच्छा समय माना जा रहा है. गुरु मंत्र का जाप और मौसमी फलों का दान करना शुभ माना गया है.