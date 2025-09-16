Shukra Pradosh Vrat 2025: सितंबर में इस प्रदोष व्रत को करने से मिलेगा शिव संग शुक्र देवता का आशीर्वाद, जानें कैसे?

Shukra Pradosh Vrat 2025 Remedies: हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए समर्पित है. हिंदू मान्यता के अनुसार प्रत्येक मास के कृष्णपक्ष और शुक्लपक्ष की त्रयोदशी तिथि पर इस पावन व्रत को रखा जाता है. मान्यता है कि प्रदोष व्रत को विधि-विधान से करने पर महादेव अपने भक्त के सभी कष्टों को हर लेते हैं और उसे सुख-सौभाग्य प्रदान करते हैं. इस व्रत का महत्व तब और बढ़ जाता है जब यह शुक्रवार को पड़ता है और शुक्र प्रदोष व्रत कहलाता है. मान्यता है कि शुक्र प्रदोष व्रत के पुण्यफल से व्यक्ति को सुखी दांपत्य जीवन और सुख-सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है. आइए शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त और इससे जुड़े उपाय के बारे में विस्तार से जानते हैं.

कब है प्रदोष व्रत

पंचांग के अनुसार सितंबर महीने का अगला प्रदोष व्रत 19 सितंबर 2025, शुक्रवार को पड़ेगा. हिंदू मान्यता के अनुसार ​प्रदोष व्रत जिस दिन पड़ता है, उसी के नाम से जाना जाता है. ऐसे में शुक्रवार के दिन पड़ने के कारण यह शुक्र प्रदोष व्रत कहलाएगा. मान्यता है कि शुक्र प्रदोष का व्रत करने से न सिर्फ भगवान शिव बल्कि शुक्र देवता की कृपा भी बरसती है. शुक्र प्रदोष व्रत वाले दिन भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे उत्तम माना जाने वाला प्रदोष काल सायंकाल 06:21 से लेकर 08:43 बजे तक रहेगा.

शुक्र प्रदोष की पूजा के उपाय

शुक्र प्रदोष व्रत का पुण्यफल पाने के लिए इस दिन भगवान शिव के मंत्रों का जाप या फिर लिंगाष्टकं या फिर रुद्राष्टकं का विशेष रूप से पाठ करना चाहिए.

हिंदू मान्यता के अनुसार शुक्र प्रदोष के दिन महादेव के मंत्रों के साथ शुक्र देवता के मंत्रों का जाप करने पर सुख-सौभाग्य और वैभव में वृद्धि होती है.

शुक्र प्रदोष व्रत का पुण्यफल पाने के लिए इस दिन भगवान शिव की पूजा में सवा किलो अक्षत यानि बगैर खंडित चावल और उसके साथ गाय का दूध को अर्पित करना चाहिए. मान्यता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति को धन-धान्य की प्राप्ति होती है और उसकी आर्थिक समस्याएं शीघ्र ही दूर होती हैं.

यदि आप अच्छी सेहत की कामना से शुक्र प्रदोष का व्रत कर रहे हैं तो आपको इस दिन प्रदोष काल में महादेव को विशेष रूप से सूखा नारियल अर्पित करना चाहिए.

