विज्ञापन
विशेष लिंक

Shukra Gochar 2025: शुक्र के कन्या राशि में जाते ही मिथुन और कर्क के आएंगे अच्छे दिन, जानें अपना भी हाल

Shukra Gochar 2025: सुख-समृद्धि के कारक माने जाने वाले शुक्र 09 अक्टूबर 2025 को कन्या राशि में गोचर करने जा रहे हैं. शुक्र का यह राशि परिवर्तन किन लोगों के लिए गुडलक लेकर आ रहा है और किन लोगों रहना होगा सावधान, जानने के लिए जरूर पढ़ें ये लेख.

Read Time: 5 mins
Share
Shukra Gochar 2025: शुक्र के कन्या राशि में जाते ही मिथुन और कर्क के आएंगे अच्छे दिन, जानें अपना भी हाल
Shukra Gochar 2025: शुक्र के कन्या राशि में गोचर का 12 राशियों पर प्रभाव
NDTV

Shukra Gochar 2025: ज्योतिष में जिस शुक्र ग्रह को सौंदर्य, प्रेम, विलासिता और समृद्धि का कारक माना जाता है, वह 09 अक्टूबर 2025 को कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं. कन्या राशि के स्वामी बुध हैं जो कि व्यावहारिकता, बुद्धि, विश्लेषण और सेवा के प्रतीक हैं. जब शुक्र इस राशि में आता है तो उसका चमकदार और विलासी स्वभाव थोड़ा संयमित, व्यावहारिक और धरातल पर उतर आता है. शुक्र ग्रह का कन्या राशि में गोचर करते ही जहां मिथुन और कर्क जैसी राशियों की बल्ले-बल्ले हो जाएगी तो वहीं मेष और तुला जैसी राशियों को सावधान रहने की जरूरत रहेगी. शुक्र का यह गोचर सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है, इसे विस्तार से बता रही हैं जानी-मानी ज्योतिषाचार्य डॉ. नीति शर्मा.

शुक्र के कन्या गोचर का 12 राशियों पर प्रभाव और उपाय

मेष राशि (Aries)
प्रभाव: शुक्र आपके छठे भाव (शत्रु, रोग, ऋण) में प्रवेश कर रहे हैं. यह समय स्वास्थ्य और कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है. प्रेम संबंधों में अनावश्यक बहसों से बचें. कार्यक्षेत्र में स्त्री सहयोगियों से मतभेद संभव हैं.
उपाय:

  • शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहनें.
  • श्री सूक्त का पाठ करें.
  • दुर्गा मां को श्वेत पुष्प अर्पित करें.

वृषभ राशि (Taurus)
प्रभाव: शुक्र आपके पंचम भाव (प्रेम, सृजन, संतान) में प्रवेश करेंगे. प्रेम संबंधों में गंभीरता आएगी. अविवाहितों के लिए नए संबंध बन सकते हैं. रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी. संतान से संबंधित खुशखबरी संभव.
उपाय:

  • शुक्रवार को बच्चों को मिठाई बांटें.
  • राधा-कृष्ण की उपासना करें.
  • कन्याओं को उपहार दें.

मिथुन राशि (Gemini)

प्रभाव: शुक्र आपके चतुर्थ भाव (घर, माता, वाहन) में गोचर करेंगे. घर की सुंदरता बढ़ाने और वाहन खरीदने के योग बनते हैं. माता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें. घर में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा.
उपाय:

  • घर में श्वेत चंदन की धूप जलाएं.
  • मां लक्ष्मी को कमल पुष्प अर्पित करें.
  • माता की सेवा करें.

कर्क राशि (Cancer)

प्रभाव: शुक्र आपके तृतीय भाव (संचार, साहस, पराक्रम) में प्रवेश करेंगे. यह समय भाई-बहनों के साथ संबंध सुधारने और संचार के क्षेत्र में प्रगति का है. कला, लेखन और मीडिया से जुड़े जातकों को लाभ.
उपाय:

  • शुक्रवार को बहनों या स्त्रियों को इत्र दें.
  • देवी लक्ष्मी के “श्री सूक्त” का पाठ करें.

सिंह राशि (Leo)

प्रभाव: शुक्र आपके द्वितीय भाव (धन, वाणी, परिवार) में आएंगे. धन आगमन के नए अवसर मिलेंगे. वाणी में मधुरता से लाभ होगा. परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा.
उपाय:

  • शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करें.
  • घर में श्री यंत्र स्थापित करें.
  • वाणी में संयम रखें.

कन्या राशि (Virgo)

प्रभाव: शुक्र आपकी लग्न राशि में प्रवेश कर रहे हैं. यह आत्मविकास, सौंदर्य, व्यक्तित्व और आकर्षण में वृद्धि का समय है. प्रेम प्रस्ताव मिल सकते हैं. रिश्तों में व्यावहारिकता जरूरी होगी.
उपाय:

  • शुक्रवार को गुलाब पुष्प चढ़ाएं.
  • सुगंधित इत्र का प्रयोग करें.
  • माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करें.

तुला राशि (Libra)

प्रभाव: शुक्र आपके बारहवें भाव (विदेश, व्यय, मोक्ष) में गोचर करेंगे. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें. विदेश यात्रा या वहां से लाभ संभव. प्रेम में गोपनीयता या गुप्त संबंधों से बचें.
उपाय:

  • शुक्रवार को गौदान करें या गाय को हरा चारा खिलाएं.
  • लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

प्रभाव: शुक्र आपके ग्यारहवें भाव (लाभ, मित्र, इच्छाएं) में आएंगे. पुराने निवेशों से लाभ मिलेगा. मित्रों का सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंध स्थायी रूप ले सकते हैं.
उपाय:

  • शुक्रवार को गरीब कन्याओं को वस्त्र दें.
  • श्वेत कमल से देवी लक्ष्मी की पूजा करें.

धनु राशि (Sagittarius)

प्रभाव: शुक्र आपके दसवें भाव (कर्म, करियर) में गोचर करेंगे. करियर में उन्नति के अवसर मिलेंगे. वरिष्ठों से संबंध सुधारें. स्त्री बॉस या सहकर्मी से सहयोग मिलेगा.
उपाय:

  • शुक्रवार को श्री सूक्त का पाठ करें.
  • सफेद फूलों से मां लक्ष्मी की पूजा करें.

मकर राशि (Capricorn)

प्रभाव: शुक्र आपके नवम भाव (भाग्य, धर्म, यात्रा) में आएंगे. भाग्य का साथ मिलेगा. धार्मिक यात्रा संभव. उच्च शिक्षा और विदेश संबंधी योजनाएं सफल होंगी.
उपाय:

  • शुक्रवार को मां लक्ष्मी को खीर अर्पित करें.
  • गुरुजनों का आशीर्वाद लें.

कुंभ राशि (Aquarius)

प्रभाव: शुक्र आपके अष्टम भाव (गुप्त धन, परिवर्तन) में प्रवेश करेंगे. अप्रत्याशित लाभ संभव है. जीवनसाथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें. संबंधों में गहराई और गुप्त रहस्य सामने आ सकते हैं.
उपाय:

  • शुक्रवार को सुगंधित धूप जलाएं.
  • श्रीसूक्त पाठ करें और सफेद फूल अर्पित करें.

मीन राशि (Pisces)

प्रभाव: शुक्र आपके सप्तम भाव (साझेदारी, विवाह) में गोचर करेंगे. विवाह योग्य जातकों के लिए विवाह योग. जीवनसाथी के साथ मधुरता बढ़ेगी. व्यापारिक साझेदारी लाभदायक होगी.
उपाय:

  • शुक्रवार को सफेद वस्त्र दान करें.
  • राधा-कृष्ण की पूजा करें.

निष्कर्ष : प्रेम और व्यवहार का संतुलन

शुक्र का कन्या राशि में नीचस्थ गोचर हमें सिखाता है कि प्रेम केवल रोमांस नहीं, बल्कि सेवा और संवेदनशीलता भी है. इस समय में यदि हम अपने रिश्तों में यथार्थ और प्रेम दोनों को संतुलित कर पाते हैं, तो यह गोचर दीर्घकालिक लाभ और स्थायित्व लेकर आता है.

यह समय आत्मसौंदर्य के साथ-साथ आत्मसंयम का भी है. इसलिए शुक्र के इस गोचर में सजावट से ज्यादा सेवा, और आकर्षण से ज्यादा सादगी को अपनाना ही सच्ची समृद्धि का मार्ग बनेगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shukra Gochar 2025, Shukra Ka Rashi Parivartan, Venus Transit 2025, Faith
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com