Shukra Ke Upay: कुंडली में शुक्र दोष होने पर मिलते हैं ये बड़े संकेत, जानें इसे दूर करने के सरल सनातनी उपाय

Venus Astro Remedies: ज्योतिष के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की कुंडली (Horoscope) में शुक्र ग्रह मजबूत होकर शुभ फल प्रदान करता हैं तो उसे जीवन में तमाम तरह के सुख, संपत्ति, सौंदर्य और वैभव की प्राप्त होती है. ऐसा व्यक्ति अक्सर राजा की तरह जिंदगी जीता हुआ नजर आता है, वहीं इसके कमजोर होने या फिर इससे जुड़े दोष होने पर व्य​क्ति का आकर्षण कम होता है. कुंडली में शुक्र से संबंधित दोष (Shukra Dosh) होने पर व्यक्ति का घर अक्सर अस्त-व्यस्त रहता है और वह गंदगी में रहने का आदी होने लगता है. ऐसे जातकों के दांपत्य जीवन और प्रेम संबंध में दिक्कतें आने लगती हैं. शुक्र के कमजोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक दिक्कतें होने लगती हैं. यदि आपकी कुंडली में भी शुक्र दोष है तो उसे दूर करने के लिए नीचे बताये गये सरल सनातनी उपायों को आप आजमा सकते हैं.

शुक्र की शुभता दिलाने वाला दान

ज्योतिष के अनुसार कुंडली में स्थित किसी भी ग्रह के दोष को दूर करके उसे मजबूत बनाने के लिए उससे जुड़े दान को उत्तम उपाय बताया गया है. ऐसे में यदि आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर होकर अशुभ फल प्रदान कर रहा है तो उससे बचने के लिए आपको शुक्रवार के दिन सफेद चीजें जैसे दूध, दही, चीनी, चावल, पनीर, सफेद कपड़े, चांदी आदि का दान अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए.

किन चीजों को धारण करने पर दूर होगा शुक्र दोष?

ज्योतिष के अनुसार नवग्रहों की शुभता को पाने और उसके दोष को दूर करने के लिए रत्न और जड़ी बूटियां बहुत ज्यादा प्रभावी मानी गई हैं. ऐसे में आप शुक्र ग्रह की शुभता को पाने के लिए किसी ज्योतिषी की सलाह लेकर शुक्र का रत्न हीरा या फिर गूलर की जड़ विधि-विधान से पूजा करके धारण कर सकते हैं.

मंत्र से मिलेगा शुक्रदेव का आशीर्वाद

हिंदू मान्यता के अनुसार नवग्रहों से जुड़ी साधना और आराधना करने पर साधक को उसके शुभ फल प्राप्त होते हैं. यही कारण है कि शुक्र दोष को दूर करने और उसके शुभ फल को पाने के लिए उसके मंत्र का जप प्रभावी उपाय बताया गया है. ऐसे में शुक्र दोष को दूर करने के लिए आप प्रत्येक शुक्रवार के दिन शुक्र के मंत्र 'ॐ शुं शुक्राय नमः' अथवा 'ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः' का अधिक से अधिक जाप करें.

महिलाओं का करें सम्मान

यदि आपकी कुंडली में शुक्र दोष है तो आपको सबसे पहले लोगों के साथ विनम्रता से पेश आना होगा और अपनी लव या मैरीड लाइफ को बेहतर बनाने के लिए महिलाओं की भावनाओं का आदर करना होगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)