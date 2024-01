गीता प्रेस वेबसाइट पर 10 भाषाओं में उपलब्ध है श्रीरामचरितमानस, भारत के बाद इस देश ने सबसे ज्यादा पढ़ी रामायण ऑनलाइन

वहीं, श्रीराम चरित मानस को भारत के बाद ऑनलाइन अमेरिका के लोगों ने पढ़ा है. आपको बता दें हिन्दी भाषा में भारत में 44 हजार तो अमेरिका में 2700 लोगों ने पढ़ा है, जबकि अंग्रेजी में भारत में 20 हजार व अमेरिका में 3275 लोगों ने पढ़ा है.

एक और महत्वपूर्ण बात श्रीराम चरित मानस को कम संख्या में ही सही, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात व कुवैत में भी पढ़ी गई.

किन देशों किस भाषा में ऑनलाइन पढ़ी गई श्रीरामचरितमानस - In which countries and languages was Shri Ramcharitmanas read online?

हिन्दी - भारत 44000, अमेरिका 2700, कनाडा 650, यूनाइटेड किंगडम 400, ऑस्ट्रेलिया 350, सिंगापुर 175, जर्मनी 120, नेपाल 81

अंग्रेजी - भारत 20000, अमेरिका 3275, कनाडा 737, त्रिनिनाड 1037, संयुक्त अरब अमीरात 350, ऑस्ट्रेलिया 300, सिंगापुर 150, जर्मनी 100, मलेशिया 100.

तेलुगु - भारत 9650, अमेरिका- 1575, कनाडा- 120, संयुक्त अरब अमीरात 83, यूनाइटेड किंगडम 75, ऑस्ट्रेलिया 70

कुवैत 30, सिंगापुर 27, फ्रांस 25

