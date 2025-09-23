विज्ञापन
विशेष लिंक

Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन कैसे करें मां ब्रह्मचारिणी की पूजा, जानें पूरी विधि और धार्मिक महत्व 

Navratri 2025 Day 2 Puja Vidhi: शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन देवी दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा का विधान है. शक्ति के इस दिव्य स्वरूप की पूजा का क्या धार्मिक महत्व है? मां ब्रह्मचारिणी की पूजा किस विधि से करना चाहिए. माता का शुभ रंग और भोग आदि के बारे में विस्तार से जानने के लिए जरूर पढ़ें ये लेख.

Read Time: 3 mins
Share
Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन कैसे करें मां ब्रह्मचारिणी की पूजा, जानें पूरी विधि और धार्मिक महत्व 
Navratri 2025 Day 2 Puja Vidhi: शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि

Navratri 2025 Maa Brahmacharini ki puja vidhi: नवरात्रि के दूसरे दिन पूजी जाने वाली मां ब्रह्मचारिणी का दिव्य आभा को लिए हुए है. देवी ब्रह्मचारिणी ने अपने एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में एक जल का पात्र थामा हुआ है. पौराणिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की साधना-आराधना, जप-तप करके देवी के भक्त और योगीजन अपने मन को स्वाधिष्ठान चक्र में रखकर अपनी मनोकामना को पूरा करने का प्रयास करते हैं. हिंदू मान्यता के अनुसार माता की प्रेरणा से ही साधक की साधना सफल हो पाती है. आइए मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का महत्व जानते हैं. 

मां ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करें 

हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्रि के दूसरे दिन साधक को प्रात:काल जल्दी उठकर सबसे पहले दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद स्नान-ध्यान करना चाहिए. इसके स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले मां ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हुए उनके व्रत, जप और विधि-विधान से पूजन का संकल्प लेना चाहिए. हिंदू मान्यता के अनुसार देवी ब्रह्मचारिणी को सफेद या गुलाबी रंग अत्यंत ही प्रिय है. ऐसे में साधक को इसी रंग के कपड़े पहनने का प्रयास करना चाहिए. इसके बाद अपने पूजा स्थान अथवा ईशान कोण में मां ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा या फिर चित्र रखकर फल-फूल, धूप-दीप, कुमकुम, अक्षत, नारियल, बताशा, मिष्ठान आदि अर्पित करना चाहिए. 

देवी ब्रह्मचारिणी को किस चीज का लगाएं भोग 

नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा में उन्हें प्रसन्न करने के लिए साधक को विशेष रूप से मीठे पकवान बनाकर भोग लगाना चाहिए. मां ब्रह्मचारिणी की पूजा में दूध, मिश्री से बनी मिठाइयां या​ फिर पंचामृत को चढ़ाना शुभ माना जाता है. 

मां ब्रह्मचारिणी का मंत्र 

हिंदू मान्यता के अनुसार देवी पूजा में मंत्र जप का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है. ऐसे में शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी के मंत्र "ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः" का जप अवश्य करें. माता के मंत्र का जप करते समय अपने हाथ में पुष्प और अक्षत अवश्य रखें. मंत्र जप के बाद उसे देवी के चरणो में समर्पित कर दें. इसके बाद माता की विशेष आरती करने के बाद पूजा में हुई भूल के लिए क्षमा और पूरे परिवार के लिए आशीर्वाद मांगे. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Navratri 2025, Maa Brahmacharini, Navratri 2025 Second Day Puja Vidhi, Faith
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com