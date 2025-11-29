Saturday Astro Tips: अगर जीवन में शनि ने बरपा रखा हो कहर तो भूलकर भी शनिवार के दिन न करें ये 7 काम 

Shaniwar Ke Jyotish Niyam: ज्योतिष के अनुसार शनि की साढ़ेसाती किसी भी इंसान के जीवन में अमूमन दो-तीन बार आती है और उसे इस साढ़े सात साल में तमाम तरह के जिंदगी के तमाम उतार-चढ़ाव देखने को मिलते हैं. इसी प्रकार शनि की ढैय्या भी उसके लिए तमाम तरह की परेशानियों का कारण बनती है, इस छोटी पनोति भले ही कहा जाता हो लेकिन कई बार कुछ लोगों के लिए बेहद कष्टकारी साबित होती है. यदि आपकी कुंडली में भी इस समय शनि कष्ट का कारक बन रहा है तो आपको आज शनिवार के दिन कौन से काम करने से बचना चाहिए, आइए इसे विस्तार से जानते हैं.

1. यदि आपकी कुंडली में शनि अशुभ फल दे रहा है तो आपको आज शनिवार के दिन किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन या पेय पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए. इस नियम की अनदेखी करने पर शनि संबंधी कष्टों में वृद्धि होती है और जातक को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इसी प्रकार शनिवार के दिन दूध एवं दही का सेवन करने से भी बचना चाहिए.

2. कुंडली में शनि दोष होने पर व्यक्ति को भूलकर भी किसी मजदूर या अपने से जूनियर कर्मचारियों को बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए और उनको उनकी मेहनत पूरा पारिश्रमिक और सम्मान देना चाहिए. विशेष रूप से सफाई कर्मचारी को अथवा किसी दिव्यांग व्यक्ति को तंग करने की भूल बिल्कुल न करें.

3. शनिवार के दिन पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है, ऐसे में अति आवश्यक न हो तो भूलकर भी इस ​ओर यात्रा के लिए निकलें. अगर बहुत जरूरी हो तो व्यक्ति को पहले कुछ कदम पीछे चलकर तब पूर्व की ओर आगे बढ़ना चाहिए.

4. ज्योतिष शास्त्र में शनिवार के दिन खरीददारी से जुड़े भी कुछेक नियम बताए गये हैं. यदि शनि कुंडली में विपरीत फल दे रहा हो तो व्यक्ति को शनिवार के दिन भूलकर भी चमड़े की वस्तु, काले रंग का सामान, लोहा या फिर लकड़ी से बने सामान जैसे इलेक्ट्रानिक वस्तुएं, बर्तन, फर्नीचर आदि खरीदने से बचना चाहिए.

6. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि कुंडली में शनि संबंधी दोष हो तो व्यक्ति को भूलकर भी शनिवार के दिन क्षौर कर्म यानि बाल, दाढ़ी और नाखून नहीं कटवाना चाहिए. इस नियम की अनदेखी करने पर व्यक्ति को शनि का कोप झेलना पड़ता है.

7. यदि कुंडली में शनि विपरीत फल दे रहा हो तो व्यक्ति को शनिवार के दिन झूठ बोलने, क्रोध करने और लोगों के साथ लड़ाई-झगड़ा करने से बचना चाहिए. इसी प्रकार इस दिन किसी बड़े निर्णय या फिर नये काम की शुरुआत करने से बचना चाहिए.

