Shani Margi 2025: शनि की सीधी चाल से किन राशियों की बदलेगी किस्मत और किसका रहेगा बुरा हाल?

Shani Margi 2025: दण्डाधिकारी कहे जाने वाले शनिदेव आज 28 नवंबर 2025, शुक्रवार को एक बार फिर अपनी चाल बदलने जा रहे हैं. वक्री से मार्गी होने वाले शनिदेव का प्रभाव किन राशियों पर शुभ और किन राशियों के लिए थोड़ा अशुभ साबित हो सकता है, जानने के लिए पढ़ें ये लेख. 

Shani Margi 2025: शनि के मार्गी होने का 12 राशियों पर क्या पड़ेगा प्रभाव?
Margi Shani effect on 12 zodiac sign: मकर और कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव आज 28 नवंबर 2025 को मीन राशि में वक्री से पुनः मार्गी हो रहे हैं. ज्योतिष के अनुसार जब शनि वक्री रहते हैं, तो वे व्यक्ति को थमने के लिए मजबूर कर देते हैं और उसे अपने कर्मों की समीक्षा करवाते हैं. शनि का वक्री होना तमाम तरह की चीजों में देरी और मानसिक दबाव का कारण बनता है लेकिन जैसे ही शनि सीधी चाल चलते हैं तो व्यक्ति अपनी गलतियों को सुधार कर सही दिशा की ओर कदम आगे बढ़ाता है. आइए जानी-मानी ज्योतिषाचार्या डॉ. नीति शर्मा से जानते हैं कि शनि के मार्गी होने का मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा. 

मेष राशि (Aries)

शनि के मार्गी होते ही मेष राशि के जातकों के खर्च बढ़ सकते है. उन्हें इस दौरान तनाव और नींद की कमी की समस्या से जूझना पड़ सकता है. जो लोग व्यापार से जुड़े है, वे नया कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, जिसमें उन्हें बड़ी राशि खर्च करनी पड़ सकती है. मेष राशि के जातकों को इस दौरान अपने संबंध पर विशेष ध्यान देना होगा. विशेष तौर पर समय न दे पाने के कारण परिवार में आत्मीय रिश्तों के साथ दूरियां बढ़ सकती हैं. 
उपाय: शनिवार को काली उड़द, सरसों का तेल आदि का दान तथा हनुमान चालीसा का 21 बार पाठ करें. 

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि का मार्गी होना करियर-कारोबार में अधिक लाभ दिलाने वाला साबित होगा. इस दौरान उन्हें अपने पिता और गुरु से सहयोग मिलेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. नौकरी में प्रमोशन या फिर नया अनुबंध प्राप्त हो सकता है. इस दौरान आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी. हालांकि हड्डियों से जुड़े रोग उभर सकते हैं. 
उपाय: शनिवार के दिन शनि मंदिर में सरसों का तेल चढ़ाएं और शनिदेव को नीला वस्त्र अर्पित करें. 

मिथुन राशि (Gemini)

शनि का मार्गी होना मिथुन राशि के लिए मिश्रित फलदायी रहने वाला है. यह न सिर्फ इस राशि से जुड़े जातक की बल्कि उनके परिवार से जुड़े किसी बुजुर्ग की सेहत को प्रभावित कर सकता है. ऐसे में में सेहत के मोर्च पर उन्हें खास ध्यान देना होगा. नौकरीपेशा लोगों को काम का तनाव रहेगा. आप​की आर्थिक स्थिति धीमे धीमे ही सही लेकिन सुधरती नजर आएगी. 
उपाय: प्रतिदिन शमी के पेडत्र को जल दें और शनिवार को मछलियों को आटा खिलाएं.

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि के लिए शनि का मार्गी होना आत्मीय रिश्तों में सुधार का कारक बनेगा. परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम बढ़ेगा. इस राशि के लोग जो विदेश से जुड़ा व्यापार करते हैं उनका किसी के साथ नया अनुबंध हो सकता है. आर्थिक लाभ के अवसर बढ़ेंगे. गुरु समान व्यक्तियों से सहयोग मिलेगा. मान-सम्मान में वृद्धि होगी. 
उपाय: प्रतिदिन शिव साधना करें तथा शनिवार के दिन शनिदेव को नीला वस्त्र अर्पित करें. 

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के जातकों के लिए शनि का मार्गी होना थोड़ा परेशानी का सबब बन सकता है. शनि के प्रभाव के चलते आपके पुराने रोग उभर सकते है. बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है. कानूनी मामलों में राहत मिलेगी. 
उपाय: शनिवार के दिन पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीया जलाएं. 

कन्या राशि (Virgo)
शनि के मार्गी होते ही कन्या राशि के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे और उन्हें किस्मत का पूरा साथ मिलेगा. इसके प्रभाव से कन्या राशि की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और बिजनेस में कोई नया पार्टनर मिल सकता है. अविवाहित लोगों का विवाह तय हो सकता है. सेहत दुरुस्त होगी. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. 
उपाय: शनिवार के दिन “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का 108 बार जप करें. 

तुला राशि (Libra)

शनि के मार्गी होते ही तुला राशि के जातकों की सेहत और संबंध दोनों प्रभावित हो सकती है. शनि के प्रभाव से आपके खर्च में वृद्धि होगी. इस राशि के जातकों को कानूनी मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी. तुला राशि के लोगों को खान-पान सही रखना होगा अन्यथा उन्हें पेट से संबंधी रोग हो सकते हैं. 
उपाय: शनिवार को लोहे का दान करें. 

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि का मार्गी होना गुडलक लेकर आएगा. शनि के प्रभाव से राजनीति और सत्ता-शासन से जुड़े लोगों की ताकत बढ़ेगी. संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिलेगा. कारोबार में लाभ होगा. आपका घर और बाहर प्रभाव बढ़ेगा. 
उपाय: काले कुत्ते को रोटी खिलाएं. 

धनु राशि (Sagittarius)
शनि के मार्गी होते ही धनु राशि के जातकों का मानसिक तनाव बढ़ सकता है. इस दौरान भूमि या भवन से जुड़े विवाद हो सकते हैं. माता के साथ किसी बात को लेकर तकरार हो सकती है. अपने धन का सोच-समझकर उपयोग करें अन्यथा आर्थिक दिक्कत हो सकती है. 
उपाय: प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में तेल चढ़ाएं |

मकर राशि (Capricorn)
मकर राशि के लिए शनि का मार्गी होना शुभप्रद साबित होगा. शनि के प्रभाव से आपकी आय के स्रोत बढ़ेंगे. कारोबार से जुड़े निर्णय सही साबित होंगे और आपको लाभ की प्राप्ति होगी. भाई-बहन से पूरा सहयोग​ मिलेगा. मकर राशि के जातकों की आय के नये स्रोत बनेंगे. मान-सम्मान में वृद्धि होगी. 
उपाय: शनि की शुभता को बढ़ाने के लिए वृद्ध लोगों की सेवा करें. 

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि का मार्गी होना प्रतिकूल साबित होगा. इस दौरान आपको करियर-कारोबार में सावधानी बरतनी होगी. सेहत की दृष्टि से भी समय ठीक नहीं कहा जाएगा. अपनी आंखों का विशेष ख्याल रखें तथा रक्तचाप जैसी दिक्कतों को इग्नोर न करें. कुंभ राशि के जातकों को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना हेाग. 
उपाय: किसी योग्य ज्योतिषी से सलाह लेकर नीलम धारण करें तथा शनिवार व्रत रखें. 

मीन राशि (Pisces)
शनिदेव के मार्गी होते ही मीन राशि के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे. उनके करियर-कारोबार में अड़चनें दूर होंगी और उन्हें जीवन में नए अवसर प्राप्त होंगे. घर-परिवार में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा. धन कमाने के अवसर प्राप्त होंगे. मीन राशि के जातकों का मान-सम्मान बढ़ेगा. 
उपाय: प्रतिदिन ध्यान एवं गायत्री मंत्र का जप करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

