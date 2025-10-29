Shadi Ke Upay: ज्योतिष के इस उपाय को करते ही पूरा होगा शादी का सपना, होगा चट मंगनी पट ब्याह

Easy and effective remedies for marriage: जीवन में हर किसी का सपना होता है कि उसकी संतान की सही समय पर सही युवक या फिर युवती के साथ शादी हो जाए. इसके लिए हर मां-बाप अपने स्तर योग्य वर या वधु को ढूढ़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कई बार बहुत प्रयास करने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिलती है. जिसके कारण लड़का हो या फिर लड़की अपनी शादी का इंतजार करता रहता है. यदि आपके बेटे या बेटी की शादी में भी अड़चन आ रही है तो शीघ्र हाथ पीले कराने वाले सरल सनातनी उपायों को एक बार जरूर आजमाना चाहिए.

शीघ्र विवाह के उपाय

1. अगर आपकी कन्या के विवाह में बाधाएं आ रही हैं और तमाम कोशिशों के बाद भी उसकी शादी नहीं हो पा रही है तो आपको तुलसी विवाह के दिन पूजा में 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाकर शुभ विवाह की कामना करना चाहिए. मान्यता है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को करने पर शीघ्र ही लाभ होता है.

2. हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से विवाह में आ रही दिक्कतें दूर होती हैं. अपनी इस मनोकामना को पूरा करने के लिए विवाह योग्य कन्या को 16 सोमवार का व्रत रखना चाहिए. मान्यता है कि शिव कृपा दिलाने वाले इस व्रत के प्रभाव से शीघ्र ही मनचाहा जीवनसाथी मिलता है.

3. ज्योतिष के अनुसार यदि किसी लड़के या लड़की की शादी में बाधाएं आ रही हैं या फिर तय होकर भी शादी टूट जा रही है तो उसे देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद पाने के लिए हर गुरुवार के दिन एक चुटकी पानी में मिलाकर स्नान करना चाहिए. मान्यता है कि इस उपाय को करने से से शादी का सपना शीघ्र ही पूरा होता है.

4. यदि किसी कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा है तो उसे सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन देवी दुर्गा की मूर्ति या चित्र के सामने बैठकर नीचे दिये गये मंत्र का प्रतिदिन एक माला जप करना चाहिए.

हे गौरि शंकरार्धांगि यथा त्वं शंकरप्रिया.

मां कुरु कल्याणि कान्तकातां सुदुर्लभाम्॥

5. यदि किसी योग्य लड़के के विवाह में तमाम तरह की बाधाएं आ रही हों तो उसे दूर करने और मनचाही जीवनसंगिनी को पाने के लिए प्रतिदिन उसे पूजा में नीचे दिये गये मंत्र का कम से कम एक माला जप अवश्य करना चाहिए.

पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीम्.

तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवाम्..

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)