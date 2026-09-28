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Scorpio Aaj Ka Rashifal: रचनात्मकता के साथ सावधानी जरूरी, उधारी और खर्चों पर रखें नजर

Scorpio Horoscope Today 28 September 2028, Vrishchik Rashifal: आर्थिक रूप से दिन का दूसरा हिस्सा खर्चों की समीक्षा करने के लिए अच्छा है. विद्यार्थियों के लिए सुबह का समय विशेष उपयोगी रह सकता है.

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Scorpio Aaj Ka Rashifal: रचनात्मकता के साथ सावधानी जरूरी, उधारी और खर्चों पर रखें नजर
Scorpio Aaj Ka Rashifal 28 September 2028 | Vrishchik Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Scorpio Horoscope Today 28 September 2028, Vrishchik Rashi ka Rashifal: वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का पहला भाग रचनात्मकता और व्यक्तिगत निर्णयों को गति देगा, जबकि दिन का दूसरा हिस्सा व्यवहारिक जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है. सुबह 10:15 बजे तक चंद्रमा आपके पांचवें भाव में रहेंगे और इसके बाद छठे भाव में चले जाएंगे. इसलिए आज की रणनीति यह होनी चाहिए कि सुबह महत्वपूर्ण विचारों को आकार दें और बाद में उन्हें व्यवस्थित तरीके से लागू करें. 

सुबह किसी रचनात्मक योजना पर काम करने का अच्छा अवसर मिल सकता है. लेखन, डिजाइन, अध्ययन, सलाह या अपनी प्रतिभा से जुड़े किसी काम में मन लगेगा. यदि कोई नया विचार आया है तो उसे तुरंत सार्वजनिक करने की बजाय पहले उसकी व्यवहारिकता जांच लें. अधूरी योजना को बहुत लोगों के साथ साझा करने से अनावश्यक राय मिल सकती है. 

विद्यार्थियों के लिए सुबह का समय विशेष उपयोगी रह सकता है. किसी कठिन विषय को समझने में अचानक स्पष्टता मिल सकती है. लेकिन मोबाइल या सोशल मीडिया की वजह से एकाग्रता टूटने की आशंका भी रहेगी. पढ़ाई के दौरान वातावरण को जितना सरल रखेंगे, उतना बेहतर परिणाम मिलेगा. 

10:15 बजे के बाद चंद्रमा छठे भाव में आ जाएंगे. इसके बाद काम का व्यावहारिक पक्ष अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा. किसी लंबित भुगतान, दस्तावेज या कार्यालयी प्रक्रिया को पूरा करना पड़ सकता है. नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेदारी मिले तो पहले काम की समयसीमा स्पष्ट कर लें. दूसरे व्यक्ति का अधूरा काम अपने जिम्मे लेने से बचें. 

व्यापार में कर्मचारियों के बीच जिम्मेदारियां स्पष्ट करने की जरूरत भी पड़ सकती है. आर्थिक रूप से दिन का दूसरा हिस्सा खर्चों की समीक्षा करने के लिए अच्छा है. छोटी-छोटी देनदारियां जमा हो रही हों तो उन्हें सूचीबद्ध करें. किसी को बिना सोचे उधार देना बाद में असुविधा पैदा कर सकता है. आज आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा देने की जरूरत है. 

उपाय: सुबह किसी जरूरतमंद को मसूर की दाल अपनी श्रद्धानुसार दान करें. घर में पानी का एक पात्र भरकर पक्षियों के लिए खुले स्थान पर रखें.
शुभ रंग: गहरा हरा


 

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