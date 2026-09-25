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Scorpio Aaj Ka Rashifal: घर में बदलाव की संभावना, संपत्ति के मामले में सावधानी जरूरी

Scorpio Horoscope Today 25 September 2026, Vrishchik Rashifal: आर्थिक रूप से घर से जुड़ा खर्च बढ़ सकता है. संपत्ति से संबंधित कोई विषय सामने आए तो भावनाओं के बजाय दस्तावेजों को प्राथमिकता दें.

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Scorpio Aaj Ka Rashifal: घर में बदलाव की संभावना, संपत्ति के मामले में सावधानी जरूरी
Scorpio Aaj Ka Rashifal 25 September 2026 | Vrishchik Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Scorpio Horoscope Today 25 September 2026, Vrishchik Rashi ka Rashifal: आज बाहरी उपलब्धियों की तुलना में घर और निजी जीवन की परिस्थितियां आपके मूड को ज्यादा प्रभावित करेंगी. घर में किसी बदलाव, मरम्मत या व्यवस्था को लेकर चर्चा हो सकती है. जिस काम को लंबे समय से टाल रहे थे, उसे पूरा करने की इच्छा बढ़ेगी. 

संपत्ति से संबंधित कोई विषय सामने आए तो भावनाओं के बजाय दस्तावेजों को प्राथमिकता दें. मकान खरीदने, बेचने, किराये या निर्माण से जुड़ी बातचीत में केवल परिचित की सलाह पर निर्भर न रहें. 

कामकाज में मन बार-बार निजी विषयों की ओर जा सकता है. यदि कार्यालय में महत्वपूर्ण काम है तो पहले जरूरी कार्य पूरा करें और उसके बाद घरेलू मामलों पर ध्यान दें. वरिष्ठों के सामने अपनी निजी परेशानी का विस्तार से उल्लेख करने के बजाय काम की स्थिति स्पष्ट रखना अधिक उचित रहेगा. 

व्यापारियों के लिए कार्यालय या कार्यस्थल की व्यवस्था महत्वपूर्ण रहेगी. मशीन, कंप्यूटर, फर्नीचर या अन्य साधनों में छोटी खराबी काम की गति रोक सकती है. जरूरी उपकरणों की जांच करा लें. किसी नए विस्तार की योजना बनाने से पहले यह देखना जरूरी है कि मौजूदा ढांचा उसे संभालने के लिए तैयार है या नहीं. 

आर्थिक रूप से घर से जुड़ा खर्च बढ़ सकता है. अचानक मरम्मत या सुविधा से संबंधित भुगतान सामने आए तो गैरजरूरी खरीदारी रोकना अच्छा रहेगा. 

किसी बड़ी वस्तु को केवल इसलिए न खरीदें कि वह घर की सुंदरता बढ़ाती है; उपयोगिता को पहले रखें. परिवार में आपकी चुप्पी को गलत अर्थ दिया जा सकता है. यदि किसी बात से परेशान हैं तो बिल्कुल शांत होकर दूरी बनाने की बजाय सही समय पर स्पष्ट बातचीत करें. किसी बड़े सदस्य के साथ पुराने मतभेद को आज फिर से उठाना वातावरण को तनावपूर्ण बना सकता है.

उपाय: घर की सफाई करते समय दक्षिण-पश्चिम हिस्से से बेकार वस्तुएं हटाकर वहां भारी और उपयोगी सामान व्यवस्थित करें.
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