Sawan 2025 Shiv mantra : एस्ट्रोलॉजर से जानिए सावन के पहले दिन कौन सा पहला शब्द बोलने से महादेव होंगे प्रसन्न....!

Shiv mantra : कल यानी 11 जुलाई से सावन शुरू होने वाला है. श्रावण मास 9 अगस्त तक रहेगा. इस दौरान साधक भगवान शिव की विधि-विधान के साथ पूजा पाठ करेंगे साथ ही, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सावन माह के हर सोमवार का उपवास भी रखते हैं. इसके अलावा कुछ भक्त कांवड़ यात्रा पर भी निकलते हैं. जिसमें श्रद्धालु कांवड़ में पवित्र नदियों का जल एकत्रित करते हैं और श्रावण मास की मासिक शिवरात्रि के दिन शिवलिंग का अभिषेक करते हैं.

इसके अलावा सावन के दौरान लोग घर की सुख-शांति और सकारात्मकता के लिए रुद्राभिषेक भी कराते हैं. कुछ लोग घर पर यह अनुष्ठान करते हैं, तो कुछ मंदिर में. भगवान शिव से जुड़े ये सारे अनुष्ठान भक्तजन उनकी कृपा पाने के लिए करते हैं.

सावन के पहले दिन कौन सा शब्द बोलें - Which word should be spoken on the first day of Savan

इन सब के बीच एस्ट्रोलॉजर संतोष उपाध्याय ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा करके भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बेहद ही आसान उपाय बताया है. जिसके बारे में हम आपको इस लेख में आगे बताने जा रहे हैं, तो बिना देर किए आइए जानते हैं, उस एस्ट्रो रेमेडी के बारे में...

संतोष उपाध्याय ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर वीडियो में बताया है कि 11 जुलाई सावन के पहले दिन ''ओम रुद्र'' शब्द का 3 बार जाप करना है.

''ओम रुद्र'' जाप के फायदे - Benefits of chanting "Om Rudra"

इस जाप को करने से मानसिक शांति, संतुलन और समृद्धि बनी रहती है.

ओम रुद्र जाप करने से भक्तों को नकारात्मकता और बाधाओं से मुक्ति मिलती है.

साथ ही आंतरिक शक्ति का विकास होता है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है.

इससे भगवान शिव की कृपा और सुरक्षा प्राप्त होती है.

इस मंत्र का जाप कठिन समय से बचने और चुनौतियों पर विजय पाने में मदद करता है.

