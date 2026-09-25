विज्ञापन
विशेष लिंक

Sagittarius Aaj Ka Rashifal: अचानक संपर्क बढ़ने के संकेत, हर प्रस्ताव पर तुरंत फैसला न लें

Sagittarius Horoscope Today 25 September 2026, Dhanu Rashifal: आज खरीदारी की सूची बनाकर चलना फायदेमंद रहेगा. कामकाज में फोन, संदेश और बैठकों की संख्या बढ़ सकती है.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Sagittarius Aaj Ka Rashifal: अचानक संपर्क बढ़ने के संकेत, हर प्रस्ताव पर तुरंत फैसला न लें
Sagittarius Aaj Ka Rashifal 25 September 2026 | Dhanu Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Sagittarius Horoscope Today 25 September 2026, Dhanu Rashi ka Rashifal: आज दिन अपने दम पर काम आगे बढ़ाने, संपर्क स्थापित करने और छोटे लेकिन महत्वपूर्ण प्रयास करने का है. जिस काम के लिए किसी दूसरे के इंतजार में समय निकल रहा था, उसमें खुद पहल करना ज्यादा परिणाम देगा. आपकी सक्रियता आज सामान्य से अधिक रह सकती है, लेकिन हर दिशा में एक साथ दौड़ने के बजाय एक प्राथमिक लक्ष्य चुनना बेहतर होगा. 

कामकाज में फोन, संदेश और बैठकों की संख्या बढ़ सकती है. कोई पुराना संपर्क अचानक उपयोगी साबित हो सकता है. नौकरी में अपनी बात रखने का अवसर मिले तो उसे टालें नहीं, लेकिन अपनी बात को बहुत लंबा खींचने से बचें. संक्षिप्त और तथ्यपूर्ण संवाद आपके पक्ष को मजबूत करेगा. सहकर्मी के साथ मतभेद हो तो उसे सार्वजनिक चर्चा का विषय बनाने की बजाय सीधे बातचीत करें. 

व्यापारियों के लिए फॉलो-अप का दिन है. जिन ग्राहकों ने पहले रुचि दिखाई थी, उनसे दोबारा संपर्क करना लाभकारी हो सकता है. प्रचार या सोशल मीडिया से जुड़ी योजना पर भी काम किया जा सकता है. हालांकि, हर प्रतिक्रिया को वास्तविक ग्राहक मांग न मानें. कोई प्रस्ताव अच्छा सुनाई दे तो भी भुगतान और डिलीवरी की शर्तों की पुष्टि के बाद ही आगे बढ़ें. 

आर्थिक मामलों में एक-एक खर्च मामूली लगेगा, लेकिन दिन के अंत में कुल राशि अपेक्षा से अधिक हो सकती है. आज खरीदारी की सूची बनाकर चलना फायदेमंद रहेगा.

उपाय: किसी डाकिया, डिलीवरी कर्मी या फील्ड में काम करने वाले व्यक्ति को पानी या जलपान कराएं. घर से निकलने से पहले अपने जूते-चप्पल व्यवस्थित रखें और दिन की पहली यात्रा बिना जल्दबाजी के करें.
शुभ रंग: नारंगी

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aaj Ka Rashifal, Dhanu Rashifal, Sagittarius Horoscope
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com