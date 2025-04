रामलला का सूर्यतिलक, मंदिरों में श्रद्धा का सैलाब, सड़कों पर भव्य शोभायात्रा... देखें कहां कैसे मनाई गई रामनवमी

Ram Navami 2025: जय श्री राम, जय-जय सिया राम, जय माता रानी, जय मां दुर्गा... इन नारों की गूंज आज भारत के चप्पे-चप्पे में सुनाई दे रही है. रामनवमी को लेकर देश भर के मंदिरों में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा है. रामनवमी को लेकर भगवान श्री राम के मंदिरों में सुबह से भी भक्तों का तांता लगा है. वहीं चैत नवरात्रि के समापन को लेकर देवी मंदिरों में भी सुबह से ही लोगों का तांता लगा है. रामनवमी पर अयोध्या में दिवाली जैसी उत्साह देखने को मिल रहा है. सरयू नदी के किनारों पर लाखों दीये जलाए गए हैं.

रामनवमी पर अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया गया. जन्म के बाद उनका अभिषेक किया गया. दोपहर करीब 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में रामलला का सूर्य अभिषेक हुआ. करीब 4 मिनट रामलला के मस्तक पर सूर्य किरणें पड़ीं.

सूर्य तिलक के बाद रामलला की आरती की गई. सूर्य तिलक से पहले कुछ देर के लिए रामलला के पट बंद कर दिए गए और गर्भगृह की लाइट बंद कर दी गई.

शाम करीब साढ़े 6 बजे सरयू घाट पर दीपोत्सव हुआ. ऐसा तीसरी बार है, जब अयोध्या में रामनवमी पर दीपोत्सव किया गया. इस बार पर्यटन विभाग ने 2 लाख दीप जलाए.

रामनवमी के अवसर पर अयोध्या में लाखों श्रद्धालु पहुंचे. दर्शन के लिए राम जन्मभूमि परिसर में लंबी लाइनें लगीं. गर्मी को देखते हुए राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ और राम जन्मभूमि पथ पर श्रद्धालुओं के लिए रेड कारपेट बिछवाई गई. ड्रोन से श्रद्धालुओं पर सरयू का जल छिड़का गया. जगह-जगह शेड बनवाए गए.

रामनवमी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन किए. पूजा-अर्चना की. प्रधानमंत्री 3 दिन के श्रीलंका दौरे से सीधे रामेश्वरम पहुंचे थे.

चैत्र नवरात्रि पर विंध्यवासिनी मंदिर में 35 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने हाजिरी लगाई. मां पाटेश्वरी मंदिर, तुलसीपुर बलरामपुर में 12 लाख से अधिक भक्तों ने शीश झुकाया.

रामनवमी पर डेढ़ लाख से अधिक भक्त भोलेनाथ की नगरी काशी में मंदिरों में पहुंचे. बाबा विश्वनाथ का दर्शन-पूजन किया. रामनवमी पर गोरखपुर के मंदिरों में भी पहुंचे डेढ़ लाख श्रद्धालु. मां शाकुम्भरी देवी मंदिर, सहारनपुर में रामनवमी पर डेढ़ लाख श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना की.

नैमिष में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन ने सभी मंदिरों में मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था कर रखी थी. जिससे श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं हुई. श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए सिटी बस, ई-कार्ट, शुद्ध पेयजल, छाजन आदि की समुचित व्यवस्था की गई.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चैत्र रामनवमी के दिन मां पाटेश्वरी, काशी विश्वनाथ धाम, काल भैरव के दर्शन किए. साथ ही गोरक्षपीठाधीश्वर ने गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन भी किया.

संभल में रामनवमी को लेकर खास सुरक्षा इंतजाम किए गए थे. जहां एक तरफ खग्गू सराय स्थित मंदिर पर 46 वर्ष बाद पूजा-अर्चना की गई. वहीं दूसरी ओर जामा मस्जिद के सामने बनी सत्यव्रत पुलिस चौकी का लोकार्पण भी किया गया. एक छोटी बच्ची के हाथों इस पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया.

रामनवमी के पावन अवसर पर झारखंड की राजधानी रांची के श्रीराम जानकी तपोवन मंदिर में पूरे विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई. राज्य के विकास, सुख-शांति और समृद्धि की कामना के साथ मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने विशेष पूजा-पाठ की.

दिल्ली के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर को रामनवमी और नवरात्र के आखिरी दिन के पावन मौके पर विशेष रूप से सजाया गया. यहां सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है. सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. सीएम रेखा गुप्ता ने भी कालकाजी मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की.

रामनवमी को लेकर यूपी से बंगाल तक कई हिस्सों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी, ताकि कोई गड़बड़ी न हो. लेकिन देश के कई हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आईं जिन्होंने ये दिखाया की देश के लोग एक हैं. ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के सिलिगुड़ी की हैं. जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने राम भक्तों पर फूल बरसाए, और उन्हें पानी की बोतलें दी.

#WATCH | West Bengal | Youth from the Muslim community distribute water bottles and shower flower petals on the devotees taking out a Shobha Yatra in Siliguri on the occasion of #RamNavami pic.twitter.com/Gw3zXqeuyf