VIDEO: मुस्लिम महिलाओं ने उतारी भगवान श्रीराम की आरती, रामनवमी पर दिया भाईचारे का संदेश

Ram Navmi: रामनवमी को लेकर शनिवार को देश भर में धार्मिक उल्लास का माहौल देखा गया. जगह-जगह लोगों ने भगवान श्री राम की पूजा-अर्चना की. चैत नवरात्रि के अंतिम दिन पूरे देश में देवी मां की पूजा के लिए भी मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा. अयोध्या स्थित भगवान श्रीराम के मंदिर में दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा. इस बीच कई जगहों से गंगा-जमुना तहजीब को मिसाल देते वाली तस्वीरें-वीडियो भी सामने आए.

वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने भगवान श्रीराम की आरती उतारी तो बंगाल के सिलीगुड़ी में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रामनवमी की जुलूस में शामिल भक्तों पर फूलों की बारिश की.

दरअसल बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से रामनवमी के दिन एक ऐसी तस्वीर सामने आई, जिसने पूरे देश को बड़ा संदेश दिया. काशी में मुस्लिम समाज की कुछ महिलाएं भगवान श्री राम की पूजा करती नजर आई. इस दौरान बुर्के में खड़ी ये महिलाएं हाथों में आरती की थाल लिए भगवान श्रीराम की पूजा कर रही थी.

बनारस की इन महिलाओं ने नफरत की दीवारों को मोहब्बत के रंग से रंग दिया. बताया गया कि मुस्लिम महिला फाउंडेशन और विशाल भारत संस्थान की पहल पर बनारस के लमही स्थित सुभाष भवन में किया गया था.

Varanasi, Uttar Pradesh: On the occasion of Ram Navami, Muslim women perform the Ram Aarti at Subhash Bhavan in Varanasi pic.twitter.com/69TpojFkxf