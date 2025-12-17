विज्ञापन
​​​​​​​Vrishabha Rashi Yearly Horoscope 2026: वृषभ राशि के जातकों के लिए साल 2026 यह बड़ी सीख देने के लिए आ रहा है कि धीमी गति से लगातार आगे बढ़ने पर भी जीत हासिल हो सकती है. नये साल में कब नई शुरुआत करने और कब अपने काम को विस्तार देने का समय रहेगा? कब मिलेगी आपके काम को पहचान और कब आएगा परिणाम? पढ़ें वृषभ राशि के लिए साल 2026 का पूरा वार्षिक राशिफल.

Vrishabh Rashifal 2026: कम जोखिम, अधिक लाभ लिए रहेगा नया साल, पढ़ें वृषभ राशि का वार्षिक राशिफल 2026
Vrishabha Rashifal Yearly Horoscope: वृषभ राशि का वार्षिक राशिफल 2026
Taurus Yearly Horoscope 2026 (वृषभ वार्षिक राशिफल 2026): साल 2026 वृषभ राशि वालों के लिए स्थिर प्रगति, दीर्घकालिक सफलता और जीवन-निर्माण का वर्ष है. यह साल अचानक उलटफेर का नहीं, बल्कि धीरे-धीरे मजबूत होने का संकेत देता है. इस साल जहां कुछेक राशियां कर्म-परीक्षा से गुजरेंगी, वहीं वृषभ राशि के जातक इस वर्ष अपने धैर्य, अनुशासन और समझदारी का प्रतिफल प्राप्त करते दिखाई देंगे. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वृषभ राशि पर शनि की साढ़ेसाती नहीं है, इसलिए मानसिक दबाव, टूट-फूट या अनावश्यक भय का योग नहीं बनता. इसके विपरीत, शनि आपको स्थायित्व, अनुशासन और दीर्घकालिक सुरक्षा प्रदान करेंगे. आइए वृषभ राशि के जातकों के लिए साल 2026 का पूरा भविष्यफल डॉ. विनय बजरंगी से विस्तार से जानते हैं.

कुछ ऐसी रहेगी ग्रहों की स्थिति 

बृहस्पति (गुरु)

साल 2026 में बृहस्पति वृषभ राशि के लिए धन, परिवार, वाणी और मूल्य-तंत्र को सशक्त करने वाले भावों पर प्रभाव डालते हैं. इस साल गुरु के प्रभाव से आपकी आय में लगातार वृद्धि देखने को मिलेगी. परिवार में सम्मान बढ़ेगा. शिक्षा और निर्णय क्षमता में परिपक्वता देखने को मिलेगी. यह वर्ष धन को संभालने, बढ़ाने और सुरक्षित करने का है. गुरु का सहयोग वृषभ राशि के जातकों को गलत निर्णयों से बचाता है. 

शनि (Saturn)
शनि वृषभ राशि पर अनुकूल और व्यावहारिक प्रभाव में रहेंगे. आपके करियर में करियर में स्थायित्व देखने को मिलेगा. लंबी योजनाओं को साकार करने की शक्ति मिलेगी. शनि आपके भीतर जिम्मेदारी और अनुशासन देंगे. शनिदेव वृषभ राशि के जातकों के लिए साल 2026 में भय नहीं, बल्कि स्ट्रक्चर और सुरक्षा बनकर काम करेंगे.

राहु–केतु 
साल 2026 में राहु आपको करियर में नई सोच और तकनीक, डिजिटल और आधुनिक क्षेत्रों में अवसर प्रदान करेगा, लेकिन आपको जल्द अमीर बनने की लालसा में शॉर्टकट लेने से बचना होगा. केतु आपको आंतरिक संतुलन और अनावश्यक इच्छाओं से मुक्त होने का संकेत देगा.

कैसा रहेगा जनवरी से मार्च 2026 का समय 

साल की शुरुआत वृषभ राशि वालों के लिए संयमित लेकिन मजबूत रहेगी. इस दौरान करियर में बड़े बदलाव नहीं होंगे, लेकिन जो काम हाथ में हैं, उनमें स्थिर प्रगति होगी. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों का विश्वास मिलेगा, जबकि व्यवसायियों के लिए पुरानी योजनाओं से लाभ निकलने लगेगा. आर्थिक रूप से यह समय सुरक्षित रहेगा. खर्च नियंत्रित रहेंगे और आय स्थिर बनी रहेगी. प्रेम और वैवाहिक जीवन में भरोसा और समझ बढ़ेगी. नए रिश्ते धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन आलस्य और वजन बढ़ने से सावधान रहें. छात्रों के लिए यह समय बेस मजबूत करने का है. महिलाओं के लिए पारिवारिक संतुलन और आत्मसम्मान बढ़ेगा.

नये अवसरों को लिए रहेगा अप्रैल से जून 2026 के बीच का समय

साल 2026 की इस तिमाही में करियर और व्यवसाय में नए अवसर सामने आ सकते हैं. नई जिम्मेदारी, प्रमोशन या कार्यक्षेत्र में विस्तार संभव है. आर्थिक रूप से यह समय निवेश के लिए अनुकूल हो सकता है, विशेषकर लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट में. प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा. विवाहित जीवन में सहयोग बढ़ेगा. स्वास्थ्य में पाचन, गला या शुगर से संबंधित सावधानी रखें. छात्रों को पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखनी होगी. महिलाओं के लिए करियर और परिवार दोनों में संतुलन साधने का समय है.

परिणाम और पहचान दिलाएगा जुलाई से सितंबर 2026 का समय

साल 2026 में इस अवधि के दौरान वृषभ राशि के जातकों को अपने पिछले प्रयासों का प्रतिफल मिलने लगेगा.
करियर में पहचान, सम्मान और स्थायित्व का योग है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. संपत्ति, वाहन या दीर्घकालिक निवेश से लाभ संभव है. प्रेम और वैवाहिक जीवन में स्थिरता आएगी. रिश्तों में परिपक्वता बढ़ेगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन तनाव से दूर रहना आवश्यक होगा. छात्रों के लिए यह समय अच्छे परिणाम देने वाला है. महिलाओं को सामाजिक सम्मान और आत्मविश्वास मिलेगा.

अक्टूबर से दिसंबर 2026 के बीच आएगा स्थायित्व

साल 2026 की अंतिम तिमाही वृषभ राशि के लिए संतोष और सुरक्षा लेकर आएगी. करियर में स्थिर स्थिति, आर्थिक संतुलन और पारिवारिक सुख मिलेगा. प्रेम और वैवाहिक जीवन में गहराई आएगी. विवाह या परिवार विस्तार के योग बन सकते हैं. स्वास्थ्य संतुलित रहेगा, बशर्ते जीवनशैली संयमित रहे. छात्र भविष्य की दिशा को स्पष्ट करेंगे. महिलाओं के लिए आत्मसंतोष और भावनात्मक स्थिरता बढ़ेगी.

शुभ प्रभाव के लिए सरल उपाय

वृषभ राशि के जातकों को साल 2026 में शुक्रवार के दिन विशेष रूप से माता लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए तथा सफ़ेद वस्त्र, चावल या मिश्री का दान करना चाहिए. वृषभ राशि के जातक यदि अपनी वाणी में मधुरता और भोजन में संयम लाने में कामयाब रहते हैं तो उन्हें यह उपाय विशेष लाभ देगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

