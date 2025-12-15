विज्ञापन
Mesh Rashifal 2026: गुरु बढ़ाएंगे गुडलक तो शनि से रहना होगा सावधान, पढ़ें मेष राशि का वार्षिक राशिफल 2026

Mesha Rashi Yearly Horoscope 2026: मेष राशि के जातकों के लिए साल 2026 न सिर्फ परिश्रम का पुरुस्कार देने बल्कि कर्म की परीक्षा लेने भी आ रहा है. एक ओर जहां इस साल हंस राजयोग और गजकेसरी राजयोग से किस्मत सूर्य के समान चमकती नजर आएगी तो वहीं शनि की साढ़ेसाती का पहला चरण आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है. पढ़ें मेष राशि के लिए साल 2026 का पूरा वार्षिक राशिफल.

Aries Yearly Horoscope 2026 (मेष वार्षिक राशिफल 2026): साल 2026 मेष राशि वालों के लिए सिर्फ घटनाओं का ही नहीं बल्कि आत्म-निर्माण, कर्म-परीक्षा और भाग्य-विस्तार का साल है. इस साल जहां एक तरफ हंस राजयोग और गजकेसरी राजयोग जैसे अत्यंत शुभ योग बन रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शनि की साढ़ेसाती का प्रथम चरण भी प्रारंभ हो रहा है. यही कारण है कि यह वर्ष भाग्य के साथ-साथ जिम्मेदारी, धैर्य और विवेक की मांग करेगा. विशेष रूप से साल के मध्य (जून–जुलाई) का समय मेष राशि के लिए अत्यंत शुभ और निर्णायक सिद्ध हो सकता है. यदि इस दौरान आप गलत संगति, जल्दबाज़ी और शॉर्टकट से बचने में कामयाब रहते हैं तो आपके लिए साल 2026 में असंभव को संभव बनाने की क्षमता दिखाई देती है.

कुछ ऐसी रहेगी ग्रह स्थिति 

वर्ष के प्रारंभ में बृहस्पति उच्च होकर चतुर्थ भाव में प्रवेश करते हैं और हंस राजयोग तथा गजकेसरी राजयोग का निर्माण करते हैं. ये योग बुद्धि, सम्मान, संपत्ति, नौकरी, घर-वाहन और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले माने जाते हैं. बृहस्पति मेष राशि के भाग्य भाव के स्वामी हैं और उनकी अतिकारी गति व अतिकारी दृष्टि इस पूरे वर्ष एक फायर ब्रिगेड की तरह काम करेगी. कहने का तात्पर्य यह कि शनि की साढ़ेसाती के बावजूद बड़े संकटों को शांत करती रहेगी. जबकि शनि 12वें भाव में स्थित होकर खर्च, मानसिक दबाव और आत्मचिंतन को बढ़ाएंगे, लेकिन साथ ही दीर्घकालिक नींव भी डालेंगे. राहु तीसरे भाव में होकर साहस, मीडिया, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन में अवसर देगा, पर गलत संगति और ऑनलाइन धोखाधड़ी से सावधान रहने की सख़्त चेतावनी भी देता है.

कैसा रहेगा जनवरी से मार्च 2026 का समय 

साल की पहली तिमाही में मंगल अत्यंत सक्रिय रहेगा. करियर में जोश, नई ज़िम्मेदारियां और आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा बनी रहेगी. नौकरीपेशा लोगों को नए प्रोजेक्ट या भूमिका मिल सकती है, जबकि व्यवसायियों के लिए नए क्लाइंट और अवसर उभरेंगे. यह समय पहल करने का है, लेकिन जल्दबाज़ी से बचना आवश्यक होगा. आर्थिक रूप से यह समय खर्च और अचानक लाभ दोनों दर्शाता है. इस दौरान आपकी आय के नए स्रोत बन सकते हैं, लेकिन बगैर योजना के किया जाने वाला खर्च भविष्य में दबाव डाल सकता है. प्रेम और वैवाहिक जीवन में आकर्षण और भावनात्मक तीव्रता रहेगी. नए रिश्ते बन सकते हैं, विवाहित लोगों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, किंतु अहंकार से रिश्तों में दूरी आ सकती है. यदि बात करें सेहत की तो इस दौरान आपके भीतर अत्यधिक ऊर्जा बनी रहेगी लेकिन साथ ही साथ रक्तचाप, सिरदर्द या क्रोध के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याएं भी देखने को मिलेंगी. छात्र वर्ग के लिए यह समय आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा. 

अप्रैल से जून 2026 में किन बातों का रखना होगा ख्याल

मेष राशि के जातकों को इस तिमाही में करियर-कारोबार को लेकर अधिक भागदौड़ करनी पड़ेगी. इस दौरान उन्हें कामकाज को लेकर अनिश्चितता बनी रहेगी. लोगों के साथ संपर्क बढ़ेंगे. विदेश यात्रा या स्थान परिवर्तन की भूमिका बन सकती है, लेकिन परिणाम धीरे-धीरे मिलेंगे. 20 जनवरी से 17 मई तक शनि पर किसी ग्रह की दृष्टि न होने से आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी तो वहीं परिणाम अपेक्षाकृत कम रह सकते हैं. इस दौरान किसी प्रकार का जोखिम लेने से बचें. आर्थिक रूप से यह अवधि खर्च प्रधान रहेगी. यात्रा, सेहत और आध्यात्मिक कार्यों पर आपका पैसा खर्च हो सकता है. प्रेम और वैवाहिक जीवन में भ्रम, दूरी और संवाद की कमी तनाव पैदा कर सकती है. सेहत की दृष्टि से आपको अनिद्रा और मानसिक तनाव की समस्या से जूझना पड़ सकता है. इस दौरान छात्रों को अनुशासन बनाए रखना होगा. महिलाओं को अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए भावनाओं पर कंट्रोल करना होगा. 

जुलाई से सितंबर 2026 के बीच रहेगी परीक्षा की घड़ी 

मेष राशि के जातकों को इस तिमाही में अपने करियर-कारोबार में कुछेक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता ळै. इस दौरान कार्यक्षेत्र पर कामकाज का दबाव बना रहेगा. कार्य देरी होंगे और आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी. हालांकि इसी दौरान समय भविष्य की मजबूत नींव भी रखेगा. 17 मई से 9 अक्टूबर के बीच व्यापार और कार्यक्षेत्र में प्रगति के योग बनेंगे. राहु के तीसरे भाव में होने से मार्केटिंग, मीडिया, फ्रीलांस और डिजिटल कार्य करने वालों को लाभ होगा. इस अवधि में आपको आर्थिक रूप से संतुलन बनाए रखना ज़रूरी होगा. प्रेम और वैवाहिक जीवन में रिश्ते गंभीर मोड़ लेंगे. शारीरिक थकान और जोड़ों का दर्द या फिर मानसिक दबाव जैसी समस्याओं से इस दौरान जूझना पड़ सकता है. छात्रों को सफलता के लिए कठिन परिश्रम करना होगा. मेष राशि की महिलाओं को इस दौरान स्वयं को कम आंकने से बचना चाहिए. 

अक्टूबर से दिसंबर 2026 में बनेगी बिगड़ी बात 

साल 2026 की अंतिम तिमाही में करियर में स्थिरता आएगी. इस दौरान रुके हुए कार्य पूरे होंगे. आपके मान-सम्मान में वृद्धि और पदोन्नति के योग बन सकते हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. फंसा हुआ धन निकलेगा. किसी योजना या संपत्ति में धन निवेश करने से लाभ होगा. प्रेम और वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी. विवाह के इच्छुक लोगों के लिए यह समय अनुकूल कहा जाएगा. सेहत सामान्य रहेगी. छात्रों को मनचाही सफलता मिलेगी. महिलाओं का परिवार में सम्मान बढ़ेगा. 

मेष राशि के लिए साल 2026 का उपाय 

  • भगवान शिव और पवनपुत्र हनुमान की नियमित पूजा करें. 
  • मंगलवार व शनिवार का दिन आपके लिए संयम, सेवा और अनुशासन का दिन रहेगा.
  • मंदिर में दूध, चीनी, सफ़ेद वस्त्र का दान करना आपके लिए शुभ साबित होगा. 
  • साल 2026 में गलत संगति से बचें और शॉर्टकट न अपनाएं. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

