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पितृ पक्ष में नसीब वाले ही सुनते हैं ये पितृ चालीसा, पितरों की कृपा से दूर होगा संकट

Pitru Paksha 2026: पितृ पक्ष में पितरों के स्मरण और आशीर्वाद के लिए पितृ चालीसा का पाठ किया जाता है. धार्मिक मान्यता है कि श्रद्धा से इसका पाठ करने से मन को शांति मिलती है और पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता की भावना मजबूत होती है.

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पितृ पक्ष में नसीब वाले ही सुनते हैं ये पितृ चालीसा, पितरों की कृपा से दूर होगा संकट
पितृ पक्ष में पितरों के स्मरण और आशीर्वाद के लिए पितृ चालीसा का पाठ करें.
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पितृ पक्ष में पूर्वजों को याद करने और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने की परंपरा है. इस दौरान तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान के साथ पितरों का स्मरण किया जाता है. धार्मिक मान्यता है कि पितृ चालीसा का श्रद्धा से पाठ या श्रवण करने से व्यक्ति अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना करता है. धर्म एक्सपर्ट के अनुसार, इस तरह के पाठ का उद्देश्य मन में श्रद्धा, कृतज्ञता और पूर्वजों के प्रति सम्मान की भावना बनाए रखना है.

पितृ चालीसा में पितरों से आशीर्वाद की प्रार्थना

पितृ चालीसा की शुरुआत भगवान गणेश और घर के देवताओं के स्मरण से होती है. इसके बाद पितरेश्वर से दया बनाए रखने और जीवन में सही मार्ग दिखाने की प्रार्थना की जाती है. इसमें पितरों को मनुष्य जीवन, परिवार और संस्कारों से जोड़ते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त किया गया है.

संकट के समय पितरों को याद करने की मान्यता

चालीसा में पितरों को संकट के समय सहारा देने वाला बताया गया है. धार्मिक मान्यता के अनुसार पितरों का स्मरण व्यक्ति को मानसिक संबल देता है. इसमें पितृ ऋण का भी उल्लेख मिलता है और कहा गया है कि पूर्वजों के प्रति श्रद्धा रखनाा जीवन का महत्वपूर्ण संस्कार है.

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श्री पितर चालीसा पाठ

॥ दोहा ॥
हे पितरेश्वर आपको, दे दियो आशीर्वाद। चरणाशीश नवा दियो, रखदो सिर पर हाथ॥
सबसे पहले गणपत, पाछे घर का देव मनावा जी। हे पितरेश्वर दया राखियो, करियो मन की चाया जी॥

॥ चौपाई ॥

पितरेश्वर करो मार्ग उजागर। चरण रज की मुक्ति सागर॥
परम उपकार पित्तरेश्वर कीन्हा। मनुष्य योणि में जन्म दीन्हा॥
मातृ-पितृ देव मनजो भावे। सोई अमित जीवन फल पावे॥
जै-जै-जै पित्तर जी साईं। पितृ ऋण बिन मुक्ति नाहिं॥
चारों ओर प्रताप तुम्हारा। संकट में तेरा ही सहारा॥
नारायण आधार सृष्टि का। पितरजी अंश उसी दृष्टि का॥
प्रथम पूजन प्रभु आज्ञा सुनाते।

शुद्ध जल अर्पित करने का भी है उल्लेख

पितृ चालीसा में पितरों को प्रसन्न करने के लिए भव्य भोग के बजाय शुद्ध जल अर्पित करने की बात कही गई है. धार्मिक परंपरा में पितृ पक्ष के दौरान तर्पण करते समय जल अर्पित किया जाताा है. सुबह सूर्य को जल देने और पितरों का स्मरण करने की परंपरा भी कई परिवारों में निभाई जााती है.

पितृ चालीसा में सभी धर्मों के पितरों का सम्मान

चालीसा में पितरों की पूजा को किसी एक जाति या धर्म तक सीमित नहीं बताया गया है. इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी के पूर्वजों के सम्मान की बात कही गई है. संदेश यही है कि अपने पूर्वजों को यााद करना और उनके प्रति कृतज्ञ रहना मानव जीवन का हिस्सा है.

पितृ पक्ष में श्रद्धा से कर सकते हैं पाठ

धर्म एक्सपर्ट के अनुसार, पितृ पक्ष में पितरों का स्मरण करते समय दिखावे के बजाय श्रद्धा और भाव को महत्व देना चाहिए. पितृ चालीसा का पाठ या श्रवण अपनी सुविधा के अनुसार किया जा सकता है. साथ ही जरूरतमंदों को भोजन कराना, दान देनाा और परिवार के बुजुर्गों का सम्मान करना भी पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का माध्यम माना जाता है. हालांकि, पितृ चालीसा सुनने से किसी निश्चित सांसारिक फल की गारंटी नहीं मानी जाानी चाहिए. इसके फल को धार्मिक आस्था और परंपरा के संदर्भ में ही समझना उचित है.

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