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Pisces Aaj Ka Rashifal: बातचीत और रिश्तों में रखें संतुलन, छोटी बात को विवाद न बनने दें

Pisces Horoscope Today 28 September 2026, Meen Rashifal: आज भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर योजना बनाना उपयोगी रहेगा. किसी करीबी से मिलने या छोटी यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है. नीयत अच्छी होने के बावजूद आपकी बात का अर्थ अलग निकाला जा सकता है.

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Pisces Aaj Ka Rashifal: बातचीत और रिश्तों में रखें संतुलन, छोटी बात को विवाद न बनने दें
Pisces Aaj Ka Rashifal 28 September 2026 | Meen Horoscope Today
Photo Credit: NDTV


Pisces Horoscope Today 28 September 2026, Meen Rashi ka Rashifal: मीन राशि वालों के लिए दिन का आरंभ आत्ममंथन और अपनी प्राथमिकताओं को व्यवस्थित करने में बीत सकता है. मन में कई विचार एक साथ चलेंगे, इसलिए हर विषय पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है. अपनी ऊर्जा को ऐसे काम में लगाएं जिसका परिणाम आपके हाथ में हो. किसी पुराने अधूरे काम को पूरा करने की प्रेरणा मिलेगी और स्वयं को व्यवस्थित करने से मानसिक हल्कापन महसूस होगा. 

आर्थिक मामलों में आज भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर योजना बनाना उपयोगी रहेगा. परिवार से संबंधित कोई खर्च सामने आ सकता है. व्यावसायिक क्षेत्र में आपकी कल्पनाशक्ति मजबूत रहेगी. रचनात्मक काम, सलाह देने, शिक्षण, डिजाइन, लेखन अथवा लोगों की समस्याओं को समझकर समाधान देने वाले कार्यों में आपकी विशेष भूमिका बन सकती है. 

किसी नए विचार को तुरंत लागू करने के बजाय उसकी व्यवहारिकता जांचना बेहतर होगा. वरिष्ठ व्यक्ति से मिली सलाह किसी उलझन को सुलझाने में मदद कर सकती है. दोपहर के बाद बातचीत और संपर्क का महत्व बढ़ेगा. 

किसी करीबी से मिलने या छोटी यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है. भाई-बहन या पुराने परिचित से हुई चर्चा आपको कोई नई दिशा दे सकती है. हालांकि, दूसरों के मामलों में जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप करने से बचें. आपकी नीयत अच्छी होने के बावजूद आपकी बात का अर्थ अलग निकाला जा सकता है. 

प्रेम संबंधों में आज भावनाओं को शब्द देने का अच्छा समय है, लेकिन सामने वाले से तत्काल प्रतिक्रिया की अपेक्षा न रखें. दांपत्य जीवन में छोटी बात को बड़ा बनाने के बजाय विषय बदल देना अधिक समझदारी होगी. अविवाहित लोगों की किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है, लेकिन निर्णय लेने में समय देना उचित रहेगा.

उपाय: सुबह जल में थोड़ा कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें.
शुभ रंग: समुद्री हरा

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