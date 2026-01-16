Panchgrahi Yog 2026: 3 दिन बाद मकर राशि में बनने जा रहा पंचग्रही योग, मेष से लेकर मीन राशि वालों पर ऐसा होगा असर, जानिए किसे रहना है सावधान

Panchgrahi Yog 2026 Rashifal: साल 2026 में कई ग्रहीय बन रहे हैं. इस साल कई ग्रहण के साथ ही दुर्लभ आकाशीय घटनाक्रम भी होंगे. साल के पहले माह यानी जनवरी 2026 में एक दुर्लभ योग भी बनने जा रहा है. यह दुर्लभ योग है पंचग्रही योग. पंचग्रही योग तब बनता है, जब एक राशि या किसी भाव में पांच ग्रह एक साथ आते है. 19 जनवरी को मकर राशि में यह पंचग्रही योग बन रहा है. इस दौरान शुक्र के साथ सूर्य, मंगल, बुध और चंद्रमा एक साथ आ रहे हैं. यह काफी महत्वपूर्ण स्थिति होती है और योग का प्रभाव सभी राशि वाले जातकों पर देखने को मिलता है. इस योग का प्रभाव व्यक्ति के करियर और स्वास्थ्य सहित जीवन के हर पहलुओं पर देखने को मिलता है. खास बात यह है कि कुछ राशि वाले लोगों के लिए यह योग काफी सकारात्मक और शुभ फलदायी होता है, लेकिन कुछ जातकों को इसके विपरीत परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं.

कैसे बनता है पंचग्रही योग?

जब एक ही राशि या भाव में पांच ग्रह एक साथ मौजूद रहते हैं, तब पंचग्रही योग बनता है. ज्योतिष के मुताबिक सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध के साथ गुरु, शुक्र या शनि में से कोई भी एक ग्रह साथ हो तब पंचग्रही योग बनता है. जनवरी में विभिन्न ग्रहों के राशि परिवर्तन के कारण यह स्थिति बन रही है.

मेष राशि वाले लोगों के लिए यह योग अच्छा रहेगा, लेकिन इस दौरान आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी. इस अवधि में आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा. काम-काज में ज्यादा उतावलापन से बचने की जरूरत है. हालांकि ग्रहों के प्रभाव से करियर के लिहाज से बेहतरीन मौका मिल सकता है.

वृषभ राशि वालों के लिए यह ग्रहीय संयोग सकारात्मक रहेगा. इस दौरान आपके रिश्ते बेहतर रहेंगे. खास बात यह है कि इस अवधि में आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी. आपको निवेश से भी लाभ हो सकता है.

मिथुन राशि वाले लोगों को इस अवधि में थोड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है. अभी आप मानसिक दबाव में आ सकते हैं. ऐसे में अपने कामकाज पर अच्छी तरह से ध्यान दें. अपनी बातचीत की शैली भी सौम्य रखें.

कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह समय मिलाजुला रहेगा. इस दौरान आपको सावधानी बरतनी होगी. पारिवारिक जिम्मादारियां बढ़ेंगी, ऐसे में आपको धैर्य से काम लेना होगा. हालांकि, भावनात्मक रूप से उतार-चढ़ाव हो सकता है.

सिंह राशि वाले लोगों के लिए यह समय अच्छा रहेगा. आपको केवल अपने भीतर के अहं को कम करने की जरूरत होगी. इस दौरान सरकारी कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी. समाज में भी आपकी पहचान बनेगी.

कन्या राशि वाले लोगों के लिए यह समय अच्छा रहेगा. नौकरीपेशा लोगों और व्यापारियों का काम अच्छा चलेगा. विकास के मौके मिलेंगे. इस अवधि में आपके अटके हुए कार्यों में तेजी आएगी. सेहत भी अच्छी रहेगी.

यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा. हालांकि, इस दौरान आपको अपने खर्चों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि खर्चों में वृद्धि हो सकती है. वैसे दांपत्य जीवन बेहतर रहेगा. आपके अन्य रिश्तों में भी सकारात्मकता देखने को मिलेगी.

वृश्चिक राशि वाले लोगों को गोचर की इस अवधि में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत होगी. हालांकि, आपके धन लाभ के योग बन रहे हैं. आपको मानसिक तौर पर भी मजबूती रखनी होगी, तभी आप सामने आने वाली बाधाओं से निपट सकेंगे.

धनु राशि वाले जातकों के लिए यह ग्रहीय योग सकारात्मक रहेगा. जातकों की यात्रा के भी योग बन रहे हैं. इस दौरान आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा. विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है. पढ़ाई में सफलता मिलेगी.

चूंकि यह गोचर आपकी ही राशि में हो रहा है, ऐसे में मकर जातकों के लिए यह समय अच्छा रहेगा. इस अवधि में आपके ऊपर कई तरह की जिम्मेदारियों का बोझ आ सकता है. इस दौरान मेहनत से लाभ होगा. नौकरी में भी प्रमोशन हो सकता है.

कुंभ राशि वाले लोगों के लिए समय मिलाजुला रहेगा. बड़े बदलाव के भी संकेत मिल रहे हैं. इस अवधि में आपको किसी भी निर्णय में समझदारी से चलने की जरूरत है.

मीन राशि वाले लोगों को इस अवधि में समझदारी बरतने की जरूरत होगी. खर्च भी बढ़ सकते हैं. खास बात यह है कि इस अवधि में आध्यात्म में भी आपकी रुचि बढ़ सकती है.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.