Peepal Puja Benefits: हिंदू धर्म में पेड़-पौधों को देवी देवताओं के समान पूजनीय माना गया है. यही कारण है कि तीज-त्योहार और दिन विशेष पर लोग अलग-अलग पेड़-पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, लेकिन प्रत्येक पेड़ की पूजा का अपना एक अलग धार्मिक महत्व और लाभ होता है. पीपल के पेड़ की पूजा के उपाय और इससे होने वाले लाभ को जानने के लिए पढ़ें ये लेख.

Peepal Puja Tips: हिंदू धर्म में आखिर क्यों की जाती है पीपल के पेड़ की पूजा? जानें इससे जुड़े अचूक उपाय और जरूरी नियम
Peepal Ke Upay: पीपल की पूजा के उपाय
Peepal Puja Ke Niyam: सनातन परंपरा में पीपल के पेड़ की पूजा का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है. यही कारण है कि भारत के कोने-कोने में आपको लोग पीपल की पूजा करते हुए दिख जाएंगे. हिंदू मान्यता के अनुसार पीपल के पेड़ पर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर यानि त्रिदेव का वास होता है. श्रीमद्भगवद गीता में भगवान ने स्वयं को वृक्षों में पीपल बताया है. हिंदू मान्यता के अनुसार पीपल पर धन की देवी माता लक्ष्मी और पितरों का भी वास होता है. आइए पीपल की पूजा के देवी देवताओं से जुड़ाव के साथ उसकी पूजा के नियम और लाभ को विस्तार से जानते हैं. 

पीपल की पूजा के नियम

  1. हिंदू मान्यता के अनुसार रविवार के दिन पीपल पर माता लक्ष्मी की बहन दरिद्रा का वास होता है, इसलिए रविवार को भूलकर भी पीपल की पूजा नहीं करना चाहिए. इस नियम की अनदेखी करने पर व्यक्ति को दुख-दुर्भाग्य झेलना पड़ता है. 
  2. हिंदू मान्यता के अनुसार पीपल की पूजा करने वाले व्यक्ति को पीपल के पेड़ को भूलकर भी शनिवार और रविवार के दिन नहीं काटना या कटवाना चाहिए. यदि घर के किसी कोने पर कोई पेड़ निकल आए तो उसे वहां से हटवाकर किसी दूसरे स्थान पर लगवा देना चाहिए. 
  3. पीपल के पेड़ को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर लगाने से पहले भगवान विष्णु का ध्यान करके इसके लिए क्षमा मांगना चाहिए. 

पीपल की पूजा के उपाय 

  • हिंदू मान्यता के अनुसार धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए व्यक्ति को गुरुवार के दिन पीपल के पत्ते को शुद्ध जल से साफ करके उस पर केसर से ‘ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं नमः' मंत्र माता लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए. मान्यता है कि पीपल के इस उपाय से मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर साधक को धन-धान्य का आशीर्वाद प्रदान करती हैं.
  • यदि आपकी कुंडली में शनि से संबंधित दोष जैसे ढैय्या या फिर साढ़ेसाती है तो आपको शनिवार के दिन विशेष रूप से पीपल पर जल अर्पित करना चाहिए. पीपल की जड़ पर जल चढ़ाने के बाद आपको आटे का चौमुखा दीया बनाएं और उसमें सरसों का तेल और रुई की बाती बनाकर जलाएं. इसके बाद पीपल की सात बार परिक्रमा करें. 

  • यदि आप को हर समय किसी शत्रु का भय बना रहता है ​तो आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का विशेष रूप से सात बार पाठ करना चाहिए. 
  • जीवन में किसी बड़ी समस्या से परेशान हों और उसका समाधान न निकल रहा हो तो किसी पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित करें तथा उसकी प्रतिदिन पूजा करें. 

पीपल की पूजा के 5 बड़े लाभ

  1. पीपल की पूजा करने से पितरों को शांति मिलती है और प्रसन्न होकर आप पर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं.
  2. पीपल की पूजा से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और कुंडली का शनि दोष दूर होता है. शनि की ढैय्या और साढ़ेसाती के कष्टों को दूर करने के लिए पीपल की पूजा अत्यधिक प्रभावी मानी गई है.
  3. पीपल की पूजा करने वाले साधक पर धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है.
  4. पीपल की पूजा करने वाले व्यक्ति को लक्ष्मी संग नारायण का विशेष आशीर्वाद मिलता है.
  5. पीपल पर जल चढ़ाकर परिक्रमा करने से साधक की सुख, संपत्ति और लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Peepal Puja Benefits, Peepal Puja Ke Upay, Peepal Puja Tips, Faith
