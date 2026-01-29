विज्ञापन
Jaya Ekadashi Daan: आज है जया एकादशी, इन चीजों का दान करने से दूर हो सकती है आर्थिक तंगी

Jaya Ekadashi Daan: शास्त्रों और ज्योतिष के अनुसार, जया एकादशी के दिन किए गए दान से जीवन में सुख-समृद्धि आती है और आर्थिक परेशानियां धीरे-धीरे दूर होने लगती हैं. आइए जानते हैं कि जया एकादशी के दिन किन चीजों का दान करना शुभ माना जाता है.

Jaya Ekadashi Daan: माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है. ये खास तिथि आज पड़ रही है. ऐसे में आज यानी 29 जनवरी को जया एकादशी का व्रत रखा जा रहा है. यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन व्रत रखकर विधि-विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है. कहा जाता है कि जया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कम होता है. व्रत और पूजा के साथ-साथ जया एकादशी पर दान का भी बहुत महत्व बताया गया है. शास्त्रों और ज्योतिष के अनुसार, इस दिन किए गए दान से जीवन में सुख-समृद्धि आती है और आर्थिक परेशानियां धीरे-धीरे दूर होने लगती हैं. आइए जानते हैं कि जया एकादशी के दिन किन चीजों का दान करना शुभ माना जाता है.

जया एकादशी पर दान करें ये चीजें

कंबल दान

जया एकादशी के दिन जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति को कंबल दान करना बहुत पुण्यदायक माना जाता है. मान्यता है कि इससे जीवन में स्थिरता आती है और बाधाएं कम होती हैं.

अनाज का दान 

आज के दिन श्री हरी का सच्चे मन से ध्यान कर, अनाज दान करने को शुभ माना जाता है. आप सात प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, जौ, बाजरा, मूंग आदि का दान कर सकते हैं. ऐसा माना जाता है कि अनाज दान करने से घर में कभी भी अन्न-धन की कमी नहीं होती और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है.

धार्मिक पुस्तकों का दान

धार्मिक पुस्तकों का दान भी जया एकादशी पर विशेष फल देता है. गीता, रामायण या अन्य धार्मिक ग्रंथ किसी ऐसे व्यक्ति को दें जो उनका आदर करे और पढ़े. इससे मन को शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है.

घी का दान 

जया एकादशी के दिन घी का दान करना भी बहुत शुभ माना गया है. जरूरतमंद को घी दान करने से सुख-सौभाग्य में वृद्धि होती है. इसके अलावा पूजा के समय घी का दीपक जलाएं, माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है.

तिल का दान 

इन सब से अलग तिल का दान भी इस दिन अत्यंत लाभकारी होता है. काले या सफेद तिल का दान करने से दुर्भाग्य दूर होता है और करियर व जीवन की रुकावटें कम होती हैं.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
 

