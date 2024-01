12 साल बाद बन रहा है सूर्य और गुरु का नवपंचम राजयोग, इन राशियों के पदोन्नति के हैं प्रबल योग

मेष राशि (Aries) में गुरु पहले भाव में तो, वहीं सूर्य नौवें भाव में हैं.

Surya and gochar 2024 : इन दिनों ग्रहों के राजा सूर्य (who is king of planet) धनु राशि में विराजमान हैं. वहीं, गुरु ग्रह अपनी स्वराशि मेष (Aries) में मार्गी अवस्था में विराजमान हैं. ऐसे में सूर्य और गुरु त्रिकोण अवस्था में हैं, जो नवपंचम योग बना रहे हैं. आपको बता दें कि यह संयोग 12 साल बाद बन रहा है. यह राजयोग (rajyog) कई शुभ योगों में से एक माना जाता है, तो चलिए जानते हैं इस संयोग से किन 3 राशियों को लाभ मिलने वाला है. लक्ष्मी नारायण योग से बदलने वाली है इन 5 राशियों की किस्मत, इस तारीख से दूर होगा हर कष्ट !

नवपंचम राजयोग के लाभ

मेष राशि