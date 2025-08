Idol of God in Car: हिंदू धर्म के अधिकतर लोग कार में डैशबोर्ड पर भगवान की छोटी सी मूर्ति जरूर लगाते हैं. कार में भगवान की मूर्ति लगाने को पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ सफर को सुरक्षित रखने के उपाय के साथ जोड़कर (Car Me Bhagwan Ki Murti Lagaye Ya Nahin) देखा जाता है. हालांकि वास्तु के अनुसार कार में भगवान की मूर्ति लगाने के कुछ नियम है और उनका जरूर पालन करना चाहिए. कार के डैशबोर्ड पर खास तरह की मूर्ति रखने की भी सलाह दी (Car Me Bhagwan Ki Kaisi Murti Lagaye) जाती है. इससे न केवल कार की सुरक्षा होती है, बल्कि अनचाही बाधाओं से भी बचाव होता है. इंस्टाग्राम पर sanskritispectrum अकाउंट के पोस्ट पर कार में भगवान की मूर्ति रखने के बारे में बताया है. आइए जानते हैं कार में भगवान की मूर्ति रखते समय हमें रखना चाहिए किन बातों का ध्यान और किनकी मूर्ति लगानी चाहिए (Car Me Kinki Murti Lagay).

क्यों रखते हैं कार में भगवान की मूर्ति | Why place God idol in car dashboard

हिंदू धर्म में कार में भगवान की मूर्ति रखना धार्मिक आस्था के साथ साथ वास्तु और मानसिक शांति से भी जोड़ा जाता है. हिंदू संस्कृति में यात्रा के पहले भगवान के आशीर्वाद लेना को शुभ माना जाता है. कार चलाना यात्रा से जुड़ा है और यही कारण है कि अधिकतर लोग अनचाही चीजों से बचाव के लिए कार के डैशबोर्ड पर भगवान की मृर्ति जरूर रखते हैं.



कार में किनकी मूर्ति रखनी चाहिए | Whose idol should be kept in the car

अक्सर लोगों के मन में सवाल होता है कि कार में किनकी मूर्ति लगानी चाहिए. वास्तु शास्त्र की मान्यता के अनुसार, वाहन में सुरक्षा और शुभता बनाए रखने के लिए भगवान गणेश, भगवान हनुमान, देवी दुर्गा और भगवान शिव के आदियोगी स्वरूप की मूर्ति रखना सबसे उत्तम होता है. कार के डैशबोर्ड पर भगवान गणेश जी की मूर्ति रखना शुभ और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है. गणपति को विघ्नहर्ता कहा जाता है और वे यात्रा में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं. कार में हनुमान जी की मूर्ति रखना बेहद शुभ होता है. लंबी दूरी की यात्रा पर निकलते हैं, तो हनुमान जी का स्मरण यात्रा को सुरक्षित बनाता है. इसके अलावा देवी दुर्गा और भगवान शंकर के आदियोगी स्वरूप की मूर्ति रखना भी शुभ होता है.

कार में कैसी मूर्ति रखनी चाहिए | What kind of idol should be kept in the car

कार में मूर्ति रखने के लिए खास तरह की मूर्ति का चयन करना जरूरी है. इसके लिए हमेशा खुले नेत्र वाली मूर्ति लेनी चाहिए. ध्यानमग्न स्वरूप वाले भगवान की मूर्ति कार में नहीं रखनी चाहिए. क्योंकि ध्यान लगाए हुए का मन ध्यान में ही रहता है और ध्यान को तोड़ना शुभ नहीं माना जाता है. मूर्ति को इस तरह रखना चाहिए कि भगवान का मुख आपकी तरफ हो. इससे आप तक हमेशा पॉजिटिव एनर्जी आती रहेगी.