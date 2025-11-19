विज्ञापन
Nariyal Ke Upay: पूजा के नारियल से चमकेगी किस्मत और पूरी होगी हर कामना, जानें कैसे?

Coconut Astro Remedies: सनातन परंपरा जिस नारियल या फिर कहें श्रीफल के बगैर कोई भी पूजा-पाठ या शुभ कार्य अधूरा माना जाता है, उसे लेकर ज्योतिष में कई ऐसे उपाय बताए गये हैं, जिसे करते ही व्यक्ति के जीवन से जुड़े तमाम तरह के कष्ट दूर और कामनाएं पूरी होती हैं. नारियल से जुड़े अचूक उपाय जानने के लिए जरूर पढ़ें ये लेख. 

Nariyal Ke Upay: पूजा के नारियल से चमकेगी किस्मत और पूरी होगी हर कामना, जानें कैसे?
Nariyal ke Upay: नारियल के ज्योतिष उपाय
Coconut Remedies In Astrology: हिंदू धर्म में नारियल का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व माना गया है. देवी-देवता की पूजा हो या फिर कोई अन्य सांस्कृतिक एवं मांगलिक कार्यक्रम, उसकी शुरुआत हमेशा नारियल से फोड़कर या फिर चढ़ाकर उसी पूजा के बाद ही होती है. हिंदू धर्म में तमाम देवी-देवताओं को नारियल चढ़ाने की परंपरा रही है. नारियल को श्री फल के नाम से भी जाना जाता है जो कि धन की देवी माता लक्ष्मी का प्रतीक भी है. ज्योतिष शास्त्र में पूजा-पाठ से जुडत्रे इस नारियल के कई प्रयोग बताए गये हैं, जिन्हें करके आप अपने जीवन में आ रही तमाम तरह की बाधाओं को दूर करके सुख-सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं. आइए नारियल के सरल-सनातनी ज्योतिष उपाय के बारे में विस्तार से जानते हैं. 

कारोबार में लाभ के लिए 

यदि आपको लगता है कि परिश्रम और प्रयास के बाद भी आपको कारोबार में मनचाहा लाभ नहीं मिल पा रहा है और उसमें तमाम तरह की समस्याएं बनी रहती हैं तो आपको बृहस्पतिवार के दिन विशेष रूप से नारियल का उपाय करना चाहिए. गुरुवार के दिन आप एक पीले कपड़े में जनेऊ, सवा पाव भर कोई भी मिठाई के साथ एक नारियल रखकर किसी भी विष्णु मंदिर में चढ़ा दें. यदि विष्णु मंदिर न मिले तो आप उनके पूर्णावतार भगवान श्री कृष्ण को भी नारियल अर्पित कर सकते हैं. इस उपाय को करते ही आपके सुख-सौभाग्य और लाभ में वृद्धि होगी. 

नारियल से कटेंगे राहु-केतु के कष्ट

यदि आपको लगता है कि आपकी कुंडली में राहु-केतु कष्ट का बड़ा कारण बन रहे हैं तो आपको इससे बचने के लिए नारियल का उपाय जरूर करना चाहिए. ज्योतिष के अनुसार राहु-केतु के दोष को दूर करने के लिए शनिवार के दिन एक नारियल में चीनी भर कर किसी एकांत स्थान में जाकर जमीन में गाड़ देना चाहिए. मान्यता है कि इस उपाय को करने पर शीघ्र ही लाभ होता है. 

नारियल से दूर होगी पैसों की किल्लत 

यदि आपको लगता है कि आपके पास हमेशा पैसों की कमी बनी रहती है और तमाम कोशिशों के बाद भी धन नहीं टिकता है तो आपको धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए नारियल का विशेष उपाय करना चाहिए. ज्योतिष के अनुसार शुक्रवार के दिन यदि नारियल में लाल कपड़े को मोली से बांध कर माता लक्ष्मी जी को अर्पित किया जाए तो उनकी शीघ्र ही कृपा बरसती है. पूजा में प्रयोग लाए गये इस नारियल को प्रसाद मानकर आप अपने घर के मुख्य द्वार के भीतरी हिस्से में भी टांग सकते हैं. 

बीमारी से बचने का उपाय

हिंदू मान्यता के अनुसार यदि आपके घर के किसी सदस्य की अक्सर तबीयत खराब रहती है या फिर कोई न कोई समस्या आपके जीवन में बनी रहती है तो ऐसी दिक्कतों और बुरी बलाओं से बचने के लिए आपको मंगलवार या शनिवार के दिन एक पानी वाला नारियल अपने सिर पर से 21 बार वार करके किसी देवालय के हवन कुंड में डाल देना चाहिए. 

घर की नकारात्मक ऊर्जा

यदि आपको लगता है कि आपके घर को बुरी नजर लग गई है और नकारात्मक ऊर्जा होने के कारण आपको हर समय भारी-भारी लगता है तो आपको इसे दूर करने के लिए एक नारियल पर काजल का टीका लगाकर बुधवार के दिन बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है. मान्यता है कि इस उपाय को करने से शीघ्र ही लाभ प्राप्त होता है. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Nariyal Ke Jyotish Upay, Coconut Astro Remedies, Nariyal Ke Upay
