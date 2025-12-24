विज्ञापन
Nariyal Ke Upay: पूजा में श्रीफल का क्या महत्व है? जानें महिलाएं नारियल आखिर क्यों नहीं फोड़तीं

Puja me nariyal kyon chadhaya jata hai: हिंदू धर्म में किसी भी कार्य की शुरुआत नारियल फोड़कर की जाती है. धार्मिक और मांगलिक कार्यों में प्रयोग लाए जाने वाले नारियल का आखिर क्या महत्व है? जिस नारियल को श्री का प्रतीक माना जाता है, आखिर उसे स्त्रियां क्यों नहीं फोड़ती हैं? नारियल के सरल सनातनी उपाय और महत्व को जानने के लिए जरूर पढ़ें ये लेख. 

Significance of coconut in Hinduism: पूजा में नारियल का क्या धार्मिक महत्व है?
Coconut puja tips and astro remedies: हिंदू धर्म में श्रीफल या फिर कहें नारियल का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है. कोई भी शुभ कार्य हो या फिर पूजा-पाठ, नारियल के बगैर वह अधूरा माना जाता है. जिस तरह से किसी व्यक्ति का सम्मान करते समय नारियल विशेष रूप से भेंट किया जाता है, उससे इसकी महत्ता को आसानी से समझा जा सकता है. दरअसल सनातन परंपरा में श्रीफल शुभता, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है. आइए तमाम मां​गलिक कार्यों में प्रयोग लाए जाने वाले नारियल के धार्मिक महत्व और उससे जुड़े सरल सनातनी उपाय के बारे में विस्तार से जानते हैं. 

पूजा में आखिर क्यों प्रयोग किया जाता है नारियल?

सनातन परंपरा में श्रीफल को शुभता और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है. हिंदू मान्यता है कि इसका पूजा में प्रयोग करने से श्री यानि माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है. मान्यता है कि नारियल में बनी तीन आंख त्रिदेव का प्रतीक होती हैं. जिसे किसी भी शुभ कार्य में प्रयोग करने पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है. नारियल के भीतर का सफेद हिस्सा चंद्रमा का प्रतीक होता है, जिस पर किसी भी बाहरी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि वह एक कठोर कवच से सुरक्षित रहता है. इस तरह देखा जाए तो हिंदू मान्यता के अनुसार श्रीफल मन और धन दोनों से जुड़ा रहता है. 

स्त्रियां क्यों नहीं फोड़तीं नारियल?

हिंदू मान्यता के अनुसार श्रीफल को बीज रूप में माना गया है, जो कि प्रजनन का कारक होता है. चूंकि स्त्रियां बीज रूप में गर्भ को धारण करके शिशु को जन्म देती हैं, इसलिए उनके द्वारा नारियल का फोड़ा जाना अशुभ माना जाता है. ऐसे में पूजा या किसी मांगलिक अवसर पर पुरुष ही नारियल फोड़ते हैं. 

नारियल के सरल सनातनी उपाय 

  • यदि आपको हर समय आर्थिक दिक्कत बनी रहती है या फिर कहें धन की देवी आपसे रूठी हुई हैं तो उन्हें मनाने के लिए एक लाल कपड़े में नारियल बांधकर माता लक्ष्मी को अर्पित करें और उसे अपने धन स्थान पर छुपा कर रखें. 

  • शनि से संबंधित कष्टों से मुक्ति पाने के लिए सूखे नारियल को सिर पर से सात बार एंटी क्लाक उतारकर नदी में बहा दीजिए
  • ज्योतिष के अनुसार यदि किसी सूखे नारियल में चीनी भरकर किसी सूनसान जगह पर दबा दिया जाए तो शीघ्र ही राहु-केतु से जुड़े कष्ट दूर होते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

