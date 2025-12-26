अंक 5 राशिफल 2026: नए साल में बढ़ेगा पद, पैसा और आपकी साख, पढ़ें मूलांक 05 का भविष्यफल 2026

Mulank 5 Ank Rashifal: अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 5 वाले जातक अक्सर बुद्धिजीवी और फ्लैक्सिबल नेचर के होते हैं. ये लोग अक्सर मददगार और मृदु भाषी होते हैं. साल 2026 में मूलांक 05 के भविष्यफल की बात की जाए तो यह साल जीवन के हर क्षेत्र में नये अवसर लेकर आ रहा है. जिस तरह से समुद्र में एक छोटी सी नाव बहती है और तूफान आने पर वह अपना संतुलन खो देती है, लेकिन अंतत: नाविक की समझदारी से डूबने से बच जाती है, कुछ उसी स्थिति को यह प्रदर्शित करता है.

2026 में मूलांक 5 वालों को अचानक से कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके जीवन में उतार-चढ़ाव तो आएंगे लेकिन आपका साहस, सरल व्यवहार, समझदारी, मृदु भाषा और पार्टनर के साथ आपसी तालमेल सभी मुश्किलों से उबारने में मददगार साबित होगा. आप जीवन के हर कठिन क्षेत्र में विजय प्राप्त करेंगे. आपकी धार्मिक आस्था बढ़ेगी. आइए मूलांक 05 वालों के भाग्यफल को जानी-मानी अंकशास्त्री ज्योतिषी ज्यो​त्सना मदान से विस्तार से जानते हैं.

कैसे रहेंगे रिश्ते-नाते?

साल 2026 में मूलांक पांच वाले जातकों के रिश्तों में स्थिरता आएगी. पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी. दांपत्य जीवन में उतार-चढ़ाव रहेंगे, परंतु ओपन कम्युनिकेशन द्वारा आप गलतफहमी को दूर करने में कामयाब रहेंगे. रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए आपको काल्पनिक दुनिया से बाहर निकाल निकलकर सच्चाई का सामना करना होगा. प्रेमी-प्रेमिका के बीच में रिश्तों को लेकर समझ बढ़ेगी. आपसी तालमेल को बेहतर बनाए रखने के लिए अपनी बौद्धिक क्षमता का उपयोग करें और दूसरों की बातों में ना आए.

मूलांक 5 वालों को जनवरी से मार्च के बीच अपने रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए अधिक समझदारी दिखाते हुए चौकन्ना रहना होगा. अपनी पार्टनर की सेहत पर विशेष ध्यान देना होगा. अप्रैल से जून महीने में एकदूसरे की भावनाओं के विचारों को विशेष रूप से सम्मान दें. जुलाई से दिसंबर के बीच आपके बीच सामंजस्य की कमी देखने को मिल सकती है. यह आपके अलगाव का कारण भी बन सकता है.

कैसा रहेगा करियर-कारेाबार?

मूलांक 5 के करियर-कारोबार की बात करें तो साल 2026 फैशन डिजाइनिंग, सेल्स एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग, शैक्षणिक क्षेत्र, ट्रैवलिंग, काउंसलिंग, शिक्षा के क्षेत्र में फ्रीलांसिंग करने वालों के लिए शुभ साबित होगा. इस साल नए स्टार्टअप्स की शुरुआत होगी. पदोन्नति के योग बनेंगे. क्रिएटिव आईडियाज और लॉजिकल थिंकिंग की वजह से कार्यक्षेत्र में आपकी साख बढ़ेगी. आप जून महीने के बाद नए अनुबंध कर सकते हैं. हालांकि आपको अपनी लीडरशिप क्वालिटीज दिखाने के चक्कर में जोखिम भरे फैसले लेने से बचना होगा. जुलाई, अगस्त और अक्टूबर-दिसंबर महीने में वित्तीय संबंधी मामलों में लाभ की प्राप्ति संभव है. कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा.

कैसी रहेगी सेहत?

मूलांक 5 वालों को साल 2026 में अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा. तनाव और और वर्कलोड की वजह से आपको एंजायटी, नर्वसनेस, माइग्रेन, नसों एवं पैरों से संबंधित समस्या हो सकती है. समय-समय पर अपने चिकित्सक की सलाह लेते रहें तथा खानपान सही और संतुलित रखें.

कैसी चलेगी पढ़ाई-लिखाई?

साल 2026 छात्रों के लिए बहुत अच्छा समय लाने वाला है. जनवरी से मार्च तक अपनी दृढ़ शक्ति को बढ़ाएं और परीक्षा की तैयारी के लिए कमर कस कर तैयार रहें ताकि आपको मनचाहा परिणाम मिल सके. बहुत से विद्यार्थियों को अप्रैल के बाद स्कॉलरशिप मिलने की संभावना बनेगी. जो बच्चे विदेश विदेश में पढ़ने की योजना बना रहे हैं, उनको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए इस साल उन्हें अपना बैकअप प्लान भी तैयार रखना चाहिए.

मूलांक 05 के लिए उपाय

प्रतिदिन सरस्वती माता की पूजा, प्रार्थना और उनके मंत्र का जप करें.

अत्यधिक डार्क कलर के कपड़ों का प्रयोग न करें.

प्रतिदिन त्राटक करें तथा अपनी चिकित्सा, आहार और दिनचर्या को लेकर बिल्कुल लापरवाही न करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)