Mangalwar Ke Upay: मंगलवार के 5 महाउपाय, जिसे करते ही सच होंगे सपने, हर सकंट हर लेंगे हनुमान

Hanuman Puja Tips: सनातन परंपरा में मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा के लिए अत्यंत ही शुभ और मंगलदायक माना गया है. शक्ति के पुंज माने जाने वाले जिस देवता का नाम लेते ही सारे दुख और भय पलक झपकते दूर हो जाते हैं, उस संकटमोचक हनुमान जी की पूजा का महाउपाय जानने के लिए जरूर पढ़ें ये लेख.

Hanuman Puja Tips: हनुमान जी की पूजा के 5 सरल सनातनी उपाय
Hanuman ji ki puja ke upay: हिंदू धर्म में हनुमत साधना सभी संकटों को दूर करके सुख-सौभाग्य दिलाने वाली मानी गई है. पौराणिक मान्यता के अनुसार हनुमान जी चिरंजीवी हैं और हर युग में पृथ्वी पर मौजूद रहते हैं. शक्ति के पुंज कहलाने वाले बजरंगी के लिए कोई ऐसा काम नहीं है जो असंभव हो. सप्ताह के सात दिनों में मंगलवार का दिन हनुमत साधना के लिए समर्पित है. मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से हनुमत साधना करने पर मारुतिनंदन हनुमान शीघ्र ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों का कल्याण करते हैं. आइए बल, बुद्धि और विद्या के दाता श्री हनुमान जी की पूजा से जुड़े उन 5 महाउपाय के बारे में जानते हैं, जिसे करते ही बजरंगी अपने साधक की कामना पूरा करने के लिए दौड़े चले आते हैं.

  • पवनपुत्र हनुमान जी की कृपा पाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना सबसे सरल और उत्तम माध्यम माना गया है. ऐसे में हनुमत साधक को प्रत्येक मंगलवार के दिन स्नान-ध्यान करने के बाद लाल रंग के ऊनी असान पर बैठ कर चालीसा का कम से कम 7 बार पाठ करना चाहिए.
  • हनुमान जी की पूजा तब तक सफल नहीं होती है जब तक आप उनके आराध्य यानि भगवान श्री राम के नाम का मंत्र जप नहीं करते हैं. ऐसे में आज बजरंगी की पूजा के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पूजा और उनके मंत्र जप करना बिल्कुल न भूलें.
  • हिंदू मान्यता के अनुसार हनुमान जी को सिंदूर बहुत ज्यादा प्रिय है. ऐसे में आज उन्हें शीघ्र प्रसन्न करने के लिए पूजा में सिंदूर का चोला चढ़ाएं और उनके बाएं पैर से सिंदूर लेकर अपने माथे पर तिलक करें. हनुमान जी की पूजा का ये उपाय आपकी सभी बाधाओं को दूर करते हुए सुख-सौभाग्य प्रदान करेगा.
  • सनातन परंपरा में मंदिर के ऊपर लगाए जाने वाले ध्वज का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है. ​मान्यता है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में केसरिया ध्वज चढ़ाने से रामभक्त हनुमान शीध्र ही प्रसन्न होकर अपने साधक पर कृपा बरसाते हैं.
  • हनुमान जी की पूजा में दीपदान का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है. ऐसे में यदि आज आप बजरंगी की पूजा में दीपदान करना चाह रहे हैं तो आपको इसके लिए उड़द या फिर गेहूं के आटे से बने दीपक में शुद्ध घी या सरसों के तेल डालकर जलाना चाहिए. शुभता और सौभाग्य के लिए इस दीये की बाती लाल रंग के कलावा से बनाएं. मान्यता है कि इस प्रकार हनुमान जी को दीपदान करने से साधक की मनोकामनाएं पूरी और सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

