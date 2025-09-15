विज्ञापन
Tuesday Puja Tips: मंगल का महाउपाय, जिसे करते ही प्रसन्न होते हैं रामदूत हनुमान, बन जाते हैं सारे बिगड़े काम

Mangalwar ke upay: हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन भगवान राम के दूत कहलाने वाले पवनपुत्र हनुमान जी और भूमिपुत्र मंगल देवता की पूजा के लिए समर्पित है. इस दिन किस उपाय को करने से जीवन की सभी संकट दूर और मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जानने के लिए जरूर पढ़ें ये लेख.

Tuesday Puja Tips: मंगल का महाउपाय, जिसे करते ही प्रसन्न होते हैं रामदूत हनुमान, बन जाते हैं सारे बिगड़े काम
Tuesday worship tips: मंगलवार के धार्मिक एवं ज्योतिषीय उपाय

Mangalwar Ka Maha Upay: हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन संकटमोचक कहलाने वाले हनुमान जी की पूजा, जप, तप और व्रत के लिए समर्पित है. मंगलवार जिसे भौमवार भी कहते हैं, इस दिन भूमिपुत्र मंगल देवता की पूजा भी होती है, जिनके नाम पर यह दिन जाना जाता है. सनातन परंपरा में हनुमान जी चिरंजीवी कहा गया है जो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हैं. शक्ति के पावन धाम माने जाने वाले हनुमान जी और मंगल देवता किस पूजा से जीवन में सब मंगल ही मंगल होता है, आइए उसे विस्तार से जानते हैं. 

पवनपुत्र हनुमान जी की पूजा के उपाय 

  • यदि आप हनुमान जी को शीघ्र ही प्रसन्न करना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन उन्हें लाल रंग के पुष्प अर्पित करने के बाद लाल रंग की बाती वाला चमेली के तेल का दीया अवश्य जलाएं. 
  • हनुमान जी की पूजा में मंत्र जप का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है. ऐसे में मंगलवार के दिन यदि आप उन्हें प्रसन्न करके अपनी मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं तो उनके मंत्र 'ॐ हनुमते नम:' का रुद्राक्ष की माला से जरूर जप करें. 
  • मंगलवार के दिन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आप अपनी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमानाष्टक या फिर सुन्दरकांड का पाठ करें. 
  • मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाने का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है. मान्यता है कि चोला चढ़ाने से हनुमान जी शीघ्र ही सभी कष्टों को दूर करके मनचाहा वरदान देते हैं. 

भूमिपुत्र मंगल देवता की पूजा के उपाय

  • ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह की शुभता को पाने के लिए उससे संबंधित चीजें जैसे लाल रंग के वस्त्र, लाल रंग के पुष्प, लाल चंदन, लाल सिंदूर आदि का दान करना चाहिए. 
  • हिंदू मान्यता के अनुसार मंगलवार के दिन यदि ऋणमोचन मंगल स्तोत्र का पाठ किया जाए तो बड़ा से बड़ा कर्ज शीघ्र ही उतर जाता है. 
  • मंगलवार के दिन मंगल देवता के मंत्र 'ॐ अंगारकाय नम:' का जप करने से कुंडली के मंगल दोष का दुष्प्रभाव दूर होता है. 
  • मंगल दोष को दूर करने और उसकी शुभता को पाने के लिए किसी ज्योतिषी की सलाह पर सिंदूरी या फिर लाल मूंगा विधि-विधान से पूजा करके धारण करना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Mangalwar Ke Upay, Hanuman Ji Ki Puja Ka Upay, Mangal Devta, Faith
