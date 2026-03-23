Maa Skandmata Aarti in Hindi: जय तेरी हो स्कंद माता...नवरात्रि के पांचवें दिन यहां से पढ़कर गाएं मां स्कंदमाता की आरती

Maa Skandmata Aarti in Hindi: चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है. यह नौ दिनों का त्योहार मां दुर्गा के 9 अलग-अलग रूपों को समर्पित होता है. पांचवें दिन मां स्कंदमाता की पूजा की जाती है. इस दिन भक्त पूरे विधि-विधान से मां की आराधना करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना करते हैं. मां स्कंदमाता को देवी दुर्गा का पांचवां स्वरूप माना जाता है. उनका रूप बहुत ही शांत, सुंदर और तेजस्वी है. मां के चेहरे पर दिव्य आभा होती है और वर्ण गौर है. इसलिए स्कंदमाता को देवी गौरी और पार्वती भी कहा जाता है.

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धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां स्कंदमाता की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है, संतान से जुड़ी परेशानियां दूर होती हैं और परिवार में खुशहाली बनी रहती है. ऐसा भी कहा जाता है कि उनकी कृपा से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन के दुख दूर हो जाते हैं. नवरात्रि के इस पावन दिन पर पूजा के बाद मां स्कंदमाता की आरती करना बहुत जरूरी माना गया है. बिना आरती के पूजा अधूरी मानी जाती है. इसलिए भक्त पूरे मन और श्रद्धा के साथ मां की आरती गाते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं. पूजा के बाद आप यहां से पढ़कर स्कंदमाता की आरती गा सकते हैं.

मां स्कंदमाता की आरती | Maa Skandmata Aarti in Hindi

जय तेरी हो स्कंद माता।

पांचवां नाम तुम्हारा आता॥

सबके मन की जानन हारी।

जग जननी सबकी महतारी॥

तेरी जोत जलाता रहू मैं।

हरदम तुझे ध्याता रहू मैं॥

कई नामों से तुझे पुकारा।

मुझे एक है तेरा सहारा॥

कही पहाडों पर है डेरा।

कई शहरों में तेरा बसेरा॥

हर मंदिर में तेरे नजारे।

गुण गाएं तेरे भक्त प्यारे॥

भक्ति अपनी मुझे दिला दो।

शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो॥

इंद्र आदि देवता मिल सारे।

करें पुकार तुम्हारे द्वारे॥

दुष्ट दैत्य जब चढ़ कर आए।

तू ही खंडा हाथ उठाए॥

दासों को सदा बचाने आयी।

भक्त की आस भुजाने आयी॥

जय तेरी हो स्कंद माता।

पांचवां नाम तुम्हारा आता॥

सबके मन की जानन हारी।

जग जननी सबकी महतारी॥

सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया।

शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी।।

या देवी सर्वभू‍तेषु मां स्कंदमाता रूपेण संस्थिता।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:।।

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता.)