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गंगा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, चार लोगों की मौत; खड़े ट्रक में घुसी कार के उड़े परखच्चे  

उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक से टकरा गई, जिससे चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए. सभी मृतक प्रयागराज के रहने वाले थे.

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गंगा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, चार लोगों की मौत; खड़े ट्रक में घुसी कार के उड़े परखच्चे  

उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे पर भीषण एक्सीडेंट में चार लोगों की मौत हो गई. अनियंत्रित कार खड़े ट्रक में जा भिड़ी. टक्कर इतनी खतरनाक थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. इस हादसे को जिसने भी देखा वो हैरान हो गया. इस घटना ने एक बार फिर हाईवे पर लापरवाही और तेज रफ्तार के खतरे को सामने ला दिया है.

खड़े ट्रक से जा भिड़ी तेज रफ्तार कार

यह हादसा उन्नाव के आसीवन थाना क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे के किलोमीटर संख्या 387.6 पर हुआ. जानकारी के मुताबिक, एक ट्रक तकनीकी खराबी के चलते सड़क किनारे खड़ा था. इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रही टाटा पंच कार सीधे ट्रक में जा घुसी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया.

चारों लोगों की दर्दनाक मौत

हादसे में कार सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने भी दम तोड़ दिया. इस तरह इस हादसे में कुल चार लोगों की जान चली गई.

प्रयागराज के रहने वाले थे सभी मृतक

पुलिस के मुताबिक, हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोग प्रयागराज जिले के निवासी थे. मृतकों की पहचान उदय सिंह, अनुपम गुप्ता, विजय और अमन के रूप में हुई है. घटना के बाद उनके परिवारों में मातम छा गया है.

राहत-बचाव में जुटी पुलिस और यूपीडा टीम

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और यूपीडा (UPEIDA) की टीम मौके पर पहुंच गई. स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, हालांकि वे बच नहीं सके.

तेज रफ्तार बनी हादसे की वजह

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार की रफ्तार काफी तेज थी. शुरुआती जांच में अनुमान लगाया जा रहा है कि वाहन की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा थी. तेज रफ्तार के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और यह हादसा हो गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. हादसे के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है, ताकि सही कारण सामने आ सके. साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि ट्रक सड़क किनारे किस तरह खड़ा था और वहां पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम थे या नहीं.

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