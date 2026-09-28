Libra Aaj Ka Rashifal: लंबित काम निपटाने का मौका, महत्वपूर्ण बातचीत से बन सकती है बात

Libra Horoscope Today 28 September 2028, Tula Rashi ka Rashifal: तुला राशि वालों के लिए आज का दिन पहले जिम्मेदारियों को निपटाने और फिर लोगों के साथ तालमेल बनाने की दिशा में बढ़ेगा. सुबह 10:15 बजे तक चंद्रमा आपके छठे भाव में रहेंगे, जबकि इसके बाद वे सातवें भाव में प्रवेश करेंगे. इसलिए सुबह काम का दबाव, प्रतिस्पर्धा और रोजमर्रा की उलझनों पर ध्यान रहेगा तथा दोपहर बाद बातचीत और साझेदारी महत्वपूर्ण हो सकती है. सुबह किसी पुराने लंबित काम को पूरा करने का मौका मिलेगा.

कार्यस्थल पर छोटी-सी गलती भी दोबारा मेहनत करा सकती है, इसलिए काम जमा करने से पहले एक बार जांच कर लें. यदि किसी सहकर्मी से मतभेद चल रहा है तो आज उसे बढ़ाने के बजाय अपनी जिम्मेदारी तक सीमित रहना ज्यादा अच्छा होगा. दूसरे की गलती साबित करने की कोशिश में अपना समय न गंवाएं. नौकरी में काम की समयसीमा को लेकर दबाव बन सकता है. एक साथ कई काम मिलने पर प्राथमिकता तय करें. हर जिम्मेदारी स्वीकार करने की आदत आज थकान बढ़ा सकती है.

व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ी हुई महसूस हो सकती है. किसी प्रतिद्वंद्वी की रणनीति देखकर घबराने के बजाय अपनी सेवा या उत्पाद की गुणवत्ता पर ध्यान दें. उधारी वाले ग्राहक से भुगतान मांगते समय कठोर भाषा न अपनाएं. लिखित रिकॉर्ड आपके लिए उपयोगी रहेगा.

10:15 बजे के बाद परिस्थितियां बदलेंगी. चंद्रमा सातवें भाव में आने से किसी व्यक्ति के साथ महत्वपूर्ण आमने-सामने बातचीत हो सकती है. ग्राहक, जीवनसाथी या कारोबारी सहयोगी के साथ रुकी हुई चर्चा आगे बढ़ सकती है. सामने वाले की बात को पूरा सुनना आपके लिए खास तौर पर उपयोगी रहेगा.

उपाय: सुबह एक छोटी कटोरी में काले चने भिगोकर रखें और अगले दिन उन्हें जरूरतमंद को दें.

शुभ रंग: धूसर नीला