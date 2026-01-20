विज्ञापन
Karj utarne ke upay: अगर चाहते हैं कि न बढ़े कर्ज का मर्ज तो देने और लेने से पहले जान लें ये जरूरी नियम

Karj Utarne Ke Upay: जीवन में कभी न कभी किसी न किसी रूप में इंसान को कर्ज लेना ही पड़ता है, लेकिन जब कभी यही कर्ज लाख कोशिशों के बाद खत्म न हो पाए तो वह इंसान के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बन जाता है. कर्ज के मर्ज से बचने के लिए किस दिन उधार देना और किस दिन नहीं देना चाहिए? कर्ज मुक्ति का महाउपाय जानने के लिए पढ़ें ये लेख.

Debt Removal Remedies: जीवन में कभी कोई नहीं चाहता है कि उसे किसी भी काम के लिए किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था से कर्ज लेना पड़े, लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं, जब इंसान को चाहे-अनचाहे कर्ज लेना ही पड़ता है. कर्ज से जुड़ा सवाल तब और बड़ा हो जाता है, जब यह तमाम कोशिशों के बाद भी खत्म होने का नाम नहीं लेता है. ऐसे कर्ज को उतारने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे उपाय बताए गये हैं. जिसे करते ही बड़े से बड़ा कर्ज चुटकी बजाते ही खत्म हो जाता है. आइए कर्ज का मर्ज उतारने वाले ज्योतिष उपाय के बारे में विस्तार से जानते हैं. 

  • यदि आप सिर से पैर तक कर्ज से डूबे हुए हैं और चाहते हैं कि वह जल्द खत्म हो तो आपको इसे वापस करने के लिए मंगलवार के दिन का चुनाव करना चाहिए. मसलन यदि आपने लोन लिया है तो इसकी किस्त हमेशा मंगलवार के दिन जमा करें और यदि किसी से पैसे उधार लिए हैं तो इसी दिन उसे वापस लौटाएं. 
  • ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि कभी किसी कार्य के लिए दूसरे से कर्ज लेना ही पड़ जाए तो आपको मंगलवार के दिन भूलकर भी कर्ज नहीं लेना चाहिए. ​मान्यता है कि मंगल का लिया हुआ कर्ज चाहे छोटा हो या फिर बड़ा जल्दी नहीं उतरता है. उसे उतारने में अक्सर बाधाएं आती हैं. 
  • कर्ज से मुक्ति पाने के लिए हिंदू धर्म में तमाम देवताओं की पूजा का विधान है. मान्यता है कि मंगल देवता, शनि देवता, ऋणमुक्तेश्वर महादेव और हनुमान जी की उपासना करने से शीघ्र ही कर्ज से मुक्ति मिलती है. 
  • ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी से लिया गया कर्ज लाख कोशिशों के बाद भी खत्म नहीं हो पा रहा है तो आपको उससे मुक्ति पाने के लिए हर मंगलवार के दिन पूजा में ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ विशेष रूप से करना चाहिए. मान्यता है कि पावन स्तोत्र के पाठ से इंसान शीघ्र ही हर प्रकार के कर्ज से मुक्ति पा जाता है. 
किस दिन लेना और किस दिन देना चाहिए कर्ज 

  • सोमवार के दिन कर्ज के लेन-देन में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है. 
  • मंगलवार के दिन भूलकर भी कर्ज नहीं लेना चाहिए बल्कि यह दिन कर्ज वापसी के लिए उत्तम माना गया है. 
  • बुधवार के दिन किसी को कर्ज देने से बचना चाहिए क्योंकि इस दिये गये धन की वापसी में बाधाएं आती हैं. 
  • गुरुवार का दिन कर्ज लेने के लिए ठीक माना गया है. मान्यता है कि इस दिन लिया गया कर्ज शीघ्र ही उतरता है. 

  • शुक्रवार के दिन को लेने और देने के लिए अच्छा माना गया है. 
  • शनिवार का दिन न तो कर्ज लेने और न ही देने के लिए ठीक होता है. 
  • रविवार के दिन भी न तो किसी को कर्ज देना चाहिए और न ही किसी से कर्ज लेना चाहिए. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

