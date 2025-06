ज्येष्ठ पूर्णिमा स्नान के लिए हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में डुबकी, जानिए क्या है इस दिन का महत्व

Jyestha Purnima 2025 : आज ज्येष्ठ पूर्णिमा है. इस अवसर पर हरिद्वार की हरकी पैड़ी पर गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी. यह दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से शारीरिक और मानसिक दुखों से छुटकारा मिलता है. इस दिन तीर्थ स्नान करने के बाद दान का भी बहुत महत्व है. माना जाता है इससे पितर और देवता प्रसन्न होते हैं. इसके अलावा और क्या कुछ खास होता है इस तिथि पर आइए जानते हैं...

