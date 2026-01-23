Basant Panchami 2026 Wishes: 'मां सरस्वती का वरदान हो...' इन खास संदेशों से दीजिए अपनों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं

Happy Basant Panchami 2026 Wishes: आज यानी 23 जनवरी, दिन शुक्रवार को देशभर में बसंत पंचमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है. इस दिन मां सरस्वती की पूजा करने का विधान है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां सरस्वती की पूजा करने से व्यक्ति को विद्या, बुद्धि, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है. वैदिक पंचांग के अनुसार, हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है. इस शुभ अवसर को अपनों को संदेश और शुभकामनाएं भेजकर और भी खास बनाया जा सकता है. इसी कड़ी में आज हम आपके लिए कुछ चुनिंदा मैसेज लेकर आए हैं, जिनके जरिए आप अपने परिवार, दोस्तों और करीबियों को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दे सकते हैं.

1. मां सरस्वती का वरदान हो,

विद्या का भंडार हो,

ज्ञान की ज्योति से रोशन आपका संसार हो

बसंत पंचमी की शुभकामनाएं!

2. वीणा लेकर हाथ में,

सरस्वती हो आपके साथ में,

मिले मां का आशीर्वाद आपको,

हर दिन मुबारक हो आपको

बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं!

3. विद्या की देवी का साथ हो,

सफलता आपके पास हो,

खुशियों की हर दम बरसात हो

Happy Basant Panchami!

4. किताबों का साथ हो,

कलम पर हाथ हो,

मां सरस्वती का सदा साथ हो

बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं!

बसंत पंचमी 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं

5. मन में उमंग,

तन में तरंग,

मनाएं बसंत पंचमी अपनों के संग

Happy Basant Panchami!

6. नया सवेरा, नई किरण, मां सरस्वती करें आपका वंदन,

सफलता चूमे आपके कदम, खुश रहें आप हर दम.

हैप्पी बसंत पंचमी 2026

7. पतंगों की तरह ऊंची उड़ान हो,

इस बसंत पंचमी आपका नया नाम हो

बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं

8. आज सरस्वती पूजा का शुभ दिन आया है,

ज्ञान और बुद्धि का अनमोल उपहार लाया है.

करें हम मां की वंदना,

जिसने जीवन में ज्ञान का दीप जलाया है.

बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं.

9. पीली चादर ओढ़े धरा मुस्काए,

वसंत की खुशबू मन बहकाए.

ज्ञान-सुरों से गूंजे हर कण,

मां सरस्वती का आशीष बरसाए.

हैप्पी बसंत पंचमी!

10. सुबह-सुबह बसंत की मीठी फुहार,

मां सरस्वती दें ज्ञान का उपहार

हर दिन हो उजला, हर पल हो सही,

सुप्रभात और बसंत पंचमी की शुभकामनाएं यही

Happy Basant Panchami 2026