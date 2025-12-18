Brihaspati Ke Upay: गुरुवार के दिन इन 5 उपायों से बढ़ेगा आपका गुडलक और बन जाएंगे सारे बिगड़े काम

Thursday Astro Remedies: गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु माने जाने वाले बृहस्पति के लिए समर्पित होता है. जिनका ज्योतिष में बहुत ज्यादा महत्व माना गया है क्योंकि जिस तरह जीवन में गुरु आपको सफलता के शिखर पर ले जाते हैं, कुछ वैसे ही नवग्रहों में गुरु किसी भी इंसान के गुडलक का कारण बनते हैं. ज्योतिष के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होकर शुभ फल प्रदान करते हैं तो उसे सुख, सौभाग्य और समाज में मान-सम्मान मिलता है, वहीं कमजोर होने पर उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है. आइए ज्योतिष के उन उपायों को विस्तार से जानते हैं, जिसे गुरुवार के दिन करने पर गुरु ग्रह की कृपा बरसती है.

देवगुरु बृहस्पति के सरल सनातनी उपाय

1. यदि आप अपनी कुंडली में गुरु ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं तो पूजा का तिलक आपके लिए अच्छा उपाय हो सकता है. ज्योतिष के अनुसार गुरु ग्रह के शुभ फल पाने के लिए व्यक्ति को हल्दी या फिर केसर का तिलक लगाना चाहिए. देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए आज न सिर्फ आप केसर और हल्दी का तिलक लगाकर शुभता प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि आज के दिन किसी देवालय में इन चीजों का दान करने पर भी गुडलक बढ़ता है.

2. हिंदू मान्यता के अनुसार देवगुरु बृहस्पति के शुभ फल को पाने और उससे जुड़े दोष को दूर करने के लिए बृहस्पतिवार का व्रत, बृहस्पति भगवान की पूजा और बृहस्पति देवता के मंत्र का जाप अत्यंत ही शुभ और फलदायी माना गया है.

3. कुंडली में गुरु ग्रह को मजबूत बनाकर उनका आशीर्वाद पाने के लिए देव समान माने गये कुछेक पेड़-पौधों की पूजा और सेवा भी फलदायी होती है. गुरु ग्रह की शुभता पाने के लिए व्यक्ति को गुरुवार के दिन विशेष रूप से केले और तुलसी के पेड़ की विशेष पूजा करनी चाहिए.

4. यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह आपको हमेशा गुडलक प्रदान करते रहें तो आपको अपने गुरु की सेवा करके उन्हें यथासंभव प्रसन्न रखने का प्रयास करना चाहिए. आपको भूलकर भी उनकी उपेक्षा या फिर अपमान नहीं करना चाहिए.

5. कुंडली में गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए व्यक्ति को गुरुवार के दिन विशेष रूप से पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए. यदि यह संभव न हो पाए तो आप पीले रंग का रुमाल या टाई आदि का प्रयोग कर सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)