Clock Vastu Rules:कहीं घड़ी के कारण तो नहीं अटक गया है आपका अच्छा समय, जानें इससे जुड़े वास्तु दोष

Clock Vastu Dosh And Remedies: चीजें जब सही समय पर सही तरीके से होती चली जाती हैं तो आदमी उस समय को अपना गुडलक मान लेता है, लेकिन सच यह भी है कि समय कभी किसी का एक जैसा नहीं होता है. अच्छा हो या बुरा समय आता और जाता रहता है. अपने समय का सदुपयोग करने और अपने अच्छे समय के आने का इंतजार करते हुए हम अक्सर अपनी कलाई में बंधी या फिर दीवार पर टंगी घड़ी को अक्सर निहारते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस घड़ी से दिन के 24 घंटे ही नहीं बल्कि आपके अच्छे-बुरे समय का भी कनेक्शन जुड़ा हुआ है. आइए घड़ी से जुड़े उन वास्तु दोष के बारे में जानते हैं, जिनके कारण अक्सर आदमी का अच्छा समय अटक जाता है.

घर में किस दिशा में लगाना चाहिए घड़ी

जिस प्रकार सही दिशा में काम करने पर सुख, सौभाग्य और सफलता प्राप्त होती है, उसी प्रकार सही दिशा में लगी घड़ी भी आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने का कार्य करती है. वास्तु के अनुसार घर के भीतर घड़ी को लगाने की दिशा उत्तर या पूर्व मानी जाती है. वास्तु के अनुसार घर के भीतर उत्तर या पूर्व दिशा में लगी घड़ी गुडलक को बढ़ाते हुए आर्थिक उन्नति का माध्यम बनती है तो वहीं दक्षिणा में लगी घड़ी नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हुए आपके दुख-दुर्भाग्य का कारण बनती है.

किस घड़ी से बढ़ता है गुडलक

वास्तु के अनुसार सही दिशा के साथ सही आकार वाली घड़ी भी बहुत मायने रखती है. वास्तु के अनुसार घर में पेंडुलम वाली घड़ी शुभ मानी जाती है. हालांकि आप इस घड़ी को लगाएं या फिर कोई सामान्य घड़ी, उसके चलते समय तेज आवाज नहीं आनी चाहिए. साथ ही सबसे जरूरी बात यह कि दीवार घड़ी को दरवाजे के ठीक सामने और दरवाजे के ऊपर नहीं लगाना चाहिए.

दीवार घड़ी से जुड़े बड़ा वास्तु दोष

घर में कभी भी टूटी और खराब घड़ी नहीं रखना चाहिए क्योंकि इसे वास्तु शास्त्र में बड़ा दोष माना गया है. वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसी घड़ियों से उत्पन्न वास्तु दोष घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाने का काम करता है, जो जीवन में तमाम तरह की परेशानी और दुखों का कारण बनता है.

रिस्ट वॉच का वास्तु नियम

अब बात करते हैं ​कलाई में पहनेन वाली घड़ी की. यदि आप पट्टे वाली घड़ी पहनते हैं तो उसे कभी भी लूज न पहनें. उसे हमेशा टाइट करके बांधें ताकि वह इधर-उधर मूव न करें. वास्तु में इसे दोष माना जाता है. इसी प्रकार घड़ी को कभी भी अपने तकिए के नीचे रखकर नहीं सोना चाहिए. अगर घड़ी बार-बार बंद हो जाती हो तो उसे बदल देना ही उचित रहता है अन्यथा वह आपके दुख और दुर्भाग्य का कारण बन सकती है.

