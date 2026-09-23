Gemini Aaj Ka Rashifal: छोटी-सी लापरवाही पड़ सकती है भारी, धैर्य से काम लेने की जरूरत

Gemini Horoscope Today 23 September 2026, Mithun Rashi ka Rashifal: आज स्थिति आपको उन मामलों की ओर देखने के लिए प्रेरित कर सकती है जो सामान्यतः आपकी नजर से छूट जाते हैं. किसी आर्थिक कागज, पुरानी जिम्मेदारी, साझा संसाधन या लंबे समय से लंबित विषय को दोबारा खोलना पड़ सकता है. कामकाज में अचानक ऐसी जानकारी मिल सकती है जो पहले से बनाई गई योजना में बदलाव कराए. किसी दूसरे व्यक्ति के अधूरे काम की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है. ऐसे मामले में बिना पूरी स्थिति जाने हामी भरना ठीक नहीं होगा.

व्यापार में साझेदारी, कमीशन, टैक्स, बीमा या भुगतान से जुड़े मामलों को हल्के में न लें. पुराने लेन-देन का कोई हिसाब सामने आ सकता है. बैंकिंग या ऑनलाइन भुगतान करते समय खाते की जानकारी दोबारा जांच लें. किसी व्यक्ति को अपनी ओर से आर्थिक गारंटी देना इस समय जोखिमपूर्ण हो सकता है.

निवेश में बहुत तेजी दिखाने के बजाय पहले जोखिम की सीमा समझें. मानसिक स्तर पर छोटी-सी बात भी आपको अपेक्षा से अधिक सोचने पर मजबूर कर सकती है. हर रहस्य का जवाब उसी दिन मिल जाए, यह जरूरी नहीं.

किसी के व्यवहार को लेकर अनुमान लगाने से बेचैनी बढ़ सकती है. यदि मन में कोई संदेह है तो कल्पना के आधार पर निष्कर्ष निकालने के बजाय सही समय पर सीधे प्रश्न करें. आज अपने निजी दस्तावेज, पासवर्ड, जरूरी फाइलें और डिजिटल बैकअप व्यवस्थित करने का अच्छा समय है. घर या ऑफिस में ऐसी चीजें भी मिल सकती हैं जिन्हें आपने लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया. उन्हें छांटने से केवल जगह ही नहीं बनेगी, बल्कि मानसिक बोझ भी कम होगा.

उपाय: भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करके ॐ त्र्यम्बकं यजामहे… महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार जाप करें.

शुभ रंग: धानी हरा

