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Libra Aaj Ka Rashifal 24 September 2026: रचनात्मक सोच दिलाएगी नई पहचान, खर्च में बजट का रखें ध्यान

Libra Horoscope Today 24 September 2026, Tula Rashifal: हर नए विचार को तुरंत लागू करना जरूरी नहीं है. शेयर, सट्टा अथवा जोखिमपूर्ण निवेश में उत्साह के बजाय संयम को महत्व दें. 

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Libra Aaj Ka Rashifal 24 September 2026: रचनात्मक सोच दिलाएगी नई पहचान, खर्च में बजट का रखें ध्यान
Tula Aaj Ka Rashifal 24 September 2026 | Libra Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Libra Horoscope Today 24 September 2026, Tula Rashi ka Rashifal: आज आपके जीवन में बुद्धि, कल्पनाशक्ति, निर्णय क्षमता, प्रेम संबंध, रुचियों और व्यक्तिगत प्रतिभा से जुड़े विषय प्रभावी रहेंगे. किसी पुराने शौक को दोबारा समय देने से मन प्रसन्न हो सकता है और उसी से कोई नया विचार भी जन्म ले सकता है. कामकाज में अपनी मौलिक सोच का इस्तेमाल करने वालों के लिए दिन उपयोगी रहेगा. लेखन, डिजाइन, शिक्षण, सलाह, कला या रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपने काम को नए ढंग से प्रस्तुत करने का मौका मिल सकता है. हालांकि हर नए विचार को तुरंत लागू करना जरूरी नहीं है. पहले यह देखें कि उसमें व्यावहारिक लाभ कितना है और संसाधनों की उपलब्धता कितनी है. 

व्यापारियों को किसी आकर्षक प्रस्ताव से लाभ की संभावना दिखाई दे सकती है, लेकिन भावनाओं में आकर निवेश न करें. खासकर ऐसी योजनाओं से दूरी रखें जिनमें बहुत कम समय में असामान्य लाभ का भरोसा दिया जा रहा हो. शेयर, सट्टा अथवा जोखिमपूर्ण निवेश में उत्साह के बजाय संयम को महत्व दें. 

विद्यार्थियों के लिए विषय को समझने की क्षमता अच्छी रह सकती है. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को आज दूसरों की प्रगति देखकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है. अपनी तैयारी की कमियों को पहचानना अधिक फायदेमंद होगा. 

प्रेम संबंधों में अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं. सामने वाला आपकी भावनाओं को उसी तरह समझे जैसा आप चाहते हैं, यह जरूरी नहीं. छोटी बात को लेकर मन में कहानी बनाने के बजाय सीधे संवाद करें.

धन के मामले में मनोरंजन, शौक या पसंदीदा वस्तुओं पर खर्च बढ़ सकता है. मन की खुशी के लिए खरीदारी ठीक है, लेकिन बजट की सीमा पार न करें. 

उपाय: श्रीकृष्ण को तुलसी दल अर्पित करके ॐ क्लीं कृष्णाय नमः का 108 बार जाप करें.
शुभ रंग: गुलाबी और आसमानी.

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