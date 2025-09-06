Ganesh Visarjan 2025 Beliefs:गणपति विसर्जन के बाद क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए, जानें 8 बड़ी मान्यताएं

Ganesh Visarjan 2025 Rules and Beliefs: भाद्रपद मास के शुक्लपक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है. इसी दिन 10 दिनों तक चलने वाला गणेश उत्सव पूर्ण होता है और गणपति के भक्त उन्हें धूम-धाम से किसी पवित्र जल स्रोत में विसर्जन के लिए लेकर जाते हैं. गणपति की विदाई के समय अक्सर कई लोग भाव-विभोर हो जाते हैं तो कुछ बार-बार मुड़कर गणपित को जाते हुए निहारते रहते हैं, लेकिन गणेश विसर्जन जुड़ी मान्यता के अनुसार गणपति के भक्त को ऐसा नहीं करना चाहिए. यदि आप भी आज गणेश विसर्जन के लिए जा रहे हैं तो इससे जुड़े नियम और 8 मान्यताओं को जरूर जानना चाहिए.
1. जब गणपति को घर से विसर्जन के लिए लोग ले जाएं तो उसके तुरंत बाद घर में साफ-सफाई या झाड़ू नहीं लगाना चाहिए. मान्यता है कि ऐसा करने से धन की देवी रूठ जाती हैं.
2. हिंदू मान्यता के अनुसार घर से गणपति को विदा करने के बाद थोड़ा समय बीत जाने के बाद सफाई करनी चाहिए और जिस स्थान पर गणपति की पूजा हुई हो वहां पर शुद्ध देशी घी का दीया जलाकर गणपति का ध्यान या फिर उनके मंत्र का मन में जप करना चाहिए.
3. किसी भी पवित्र जल स्रोत में गणपति को विसर्जित करने के बाद पूजा के दौरान हुई भूलचूक की माफी मांगने के बाद यह अवश्य बोलना चाहिए - 'गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ!'
4. मान्यता है कि यदि भगवान गणेश जी को दूर्वा से बनी माला पहनाकर विसर्जित किया जाए तो कुंडली में स्थित बुध ग्रह से जुड़ा दोष दूर होता है. इस उपाय को करने पर गणपति की कृपा बरसती है और व्यक्ति की वाणी में प्रभाव आता है.
5. हिंदू मान्यता के अनुसार गणपति का विधि-विधान से विसर्जन के बाद न तो बप्पा के जाने का दुख करना चाहिए और न ही पीछे मुड़कर देखना चाहिए. आपको इस बात का भरोसा करना चाहिए कि गणपति अपने साथ आपकी सभी पीड़ा और दुख को ले गये और बदले में सुख-समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद दे गये. मान्यता है कि यदि आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो यह आपकी उन पर श्रद्धा और विश्वास की कमी को दर्शाता है.
6. हिंदू मान्यता के अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा जरूर विसर्जित करें लेकिन उनके प्रतीक स्वरूप सुपाड़ी या फिर गोबर से बने गणेश जी को अपने पूजा घर में हमेशा रखना चाहिए. मान्यता है कि इस उपाय को करने से पूरे वर्ष भर विघ्नहर्ता गणेश जी का आशीर्वाद बना रहता है.
7. अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति को विसर्जित करने के बाद जरूरतमंद व्यक्तियों को यथासंभव भोजन, वस्त्र, अन्न या फिर गणपति का प्रसाद बांटना चाहिए.
8. यदि आपको गणेश जी का विसर्जन करने के बाद लौटते समय कोई कोई हाथी मिल जाए तो उसे प्रणाम करें और गणपति के इस पावन स्वरूप को हरा चारा खिलाएं. यदि आप उसे हरा चारा न खिला सकें तो उसके उचित धन महावत को दे सकते हैं. मान्यता है कि इस उपाय को करने से पूरे साल करियर-कारोबार और जीवन में शुभता बनी रहती है.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं