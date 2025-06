Ganga Dussehra 2025: गंगा दशहरे के दिन इतने मिनट तक रहेगा ब्रह्म मुहूर्त, इस अवधि में करें स्नान-दान, होगा फलदायी...

Ganga dusherra tithi 2025 : हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है. मान्यता है इस दिन ही देवी गंगा धरती पर आईं थीं और गायत्री मंत्र प्रकट हुआ था. ऐसा माना जाता है इस दिन पवित्र नदी में स्नान-दान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और जीवन में सुख-शांति और समृद्धि आती है. इस साल गंगा दशहर पर दुर्लभ योग बन रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं गंगा दशहरा कब है, कौन से शुभ योग बन रहे हैं और ब्रह्म मुहूर्त कब से कब तक है...

गंगा दशहरा कब है 2025 - When is Ganga Dussehra in 2025

इस साल ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि की शुरुआत 4 जून बुधवार की रात 11: 34 मिनट पर होगी और समापन 5 जून गुरुवार की रात 02:56 मिनट पर होगा. उदयातिथि के अनुसार गंगा दशहरा 5 जून को होगा.

गंगा दशहरा ब्रह्म मुहूर्त 2025 - Ganga Dussehra Brahma Muhurat 2025

गंगा दशहरा के दिन स्नान करने का ब्रह्म मुहूर्त 5 जून की सुबह 05:12 मिनट से लेकर सुबह 08:42 मिनट तक रहेगा.

गंगा दशहरा पर कौन सा बन रहा योग - Which yoga is being formed on Ganga Dussehra

इस दिन रवि योग, दग्ध योग, राजयोग और सिद्धि योग का दुर्लभ संयोग भी बनेगा. वहीं, इस दिन 9 बजकर 14 मिनट तक सिद्धि योग भी रहेगा. ऐसे में आप पूरे दिन किसी भी समय दान कर सकते हैं फलदायी होगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)