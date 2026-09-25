विज्ञापन
विशेष लिंक

Ganesh Visarjan 2026: 'गणपति बप्पा मोरया' के जयकारों के बीच मुंबई में शुरू हुआ गणेश विसर्जन, देखिए गणपति जी की विदाई का भव्य नजारा

गणेश विसर्जन के अवसर पर मुंबई में 'गणपति बप्पा मोरया' के जयकारों के बीच भव्य विसर्जन शोभायात्राएं निकाली जा रही हैं. देखिए गणपति जी की विदाई का मनमोहक और भक्तिमय नजारा.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
गणेश विसर्जन 2026

Ganesh Visarjan 2026: अनंत चतुर्दशी के अवसर पर आज 25 सितंबर को देशभर में गणपति विसर्जन की धूम देखने को मिल रही है. खासकर मुंबई में 'गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ' के जयघोष और ढोल-ताशों की गूंज के बीच भगवान गणेश की प्रतिमाओं की भव्य विसर्जन शोभायात्राएं शुरू हो गई हैं. सार्वजनिक गणेश मंडलों में पूजा-अर्चना और महाआरती के बाद श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ बप्पा को विदाई दे रहे हैं. गुलाल, फूलों की वर्षा, पारंपरिक संगीीत और भक्तों के उमड़े जनसैलाब के बीच मुंबई की सड़कों से लेकर समुद्र तटों तक आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है.

दगडूशेठ हलवाई गणपति मंदिर का नजारा

Latest and Breaking News on NDTV

गणपति विसर्जन के पावन अवसर पर पुणे के प्रसिद्ध दगडूशेठ हलवाई गणपति मंदिर के बाहर भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. बप्पा की विदाई से पहले श्रद्धालु ढोल-ताशों की थाप पर नाचते-गाते नजर आए और पूरे माहौल में भक्ति और उत्सव का रंग छाया रहा.

मुंबईचा राजा मंडल का गणेश विसर्जन

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: PTI

मुंबई के प्रसिद्ध मुंबईचा राजा मंडल (गणेश गल्ली) की गणपति विसर्जन शोभायात्रा शुरू हो गई है. बप्पा कोो विदाई देने के लिए श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या देखने को मिली. ढोल-ताशों की गूंज, जयकारों और भक्ति के माहौल के बीच गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा है.

लालबागचा राजा के गणपति विसर्जन के लिए पहुंचे श्रद्धालु

गणेशोत्सव के समापन के अवसर पर मुंबई के प्रसिद्ध लालबागचा राजा के गणपति विसर्जन में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. बप्पा की एक झलक पाने और उन्हें भावभीनी विदाई देने के लिए हजारों भक्त एकत्र हुए. 'जय श्री राम' और 'गणपति बप्पा मोरया' के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा, जबकि ढोल-ताशों की गूंज के बीच बप्पा की विदाई का भव्य नजारा देखने को मिला.

सुरक्षा के पूरे इंतजाम

मुंबई पुलिस और बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने प्रतिमा विसर्जन के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं. अधिकारियों ने बताया कि यातायात नियंत्रित करने और शोभायात्राओं की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए दिनभर 24,000 सेे अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और बीएमसी ने 25,000 कर्मचारियों को तैनात किया है.

तेलंगाना में भी गणपति वसर्जन का भव्य नजारा

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: IANS

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में गणपति विसर्जन को लेकर भक्तोंं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है. राज्यभर से श्रद्धालु भगवान गणेश की प्रतिमाएं लेकर हुसैन सागर झील के पास स्थित टैंक बंड पहुंच रहे हैं, जहां विसर्जन का सिलसिला जारी है. 

यह भी पढ़ें: गणेश विसर्जन आज, जानें गणपति विसर्जन की विधि और शुभ मुहूर्त

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ganesh Visarjan, Faith News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com