Ganesh Puja Tips: साल के आखिरी दिन गणपति बनाएंगे बिगड़े काम, जानें दूर्वा और नारियल से जुड़े अचूक उपाय

Ganesh ji ko kaise prasann kare: हिंदू धर्म में बुधवार का दिन मंगलमूर्ति और विघ्नविनाशक भगवान श्री गणेश जी की पूजा के लिए समर्पित है. मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश जी की विधि-विधान से पूजा करने पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर आशीर्वाद लुटाते हैं. गणपति की पूजा में जहां उनकी प्रिय चीजों को चढ़ाने का महत्व माना गया है, वहीं उनका गुणगान करने वाले मंत्र का जाप हर मुश्किल को दूर करके सुख-सौभाग्य दिलाने वाला माना गया है. आज साल के आखिरी दिन सभी कार्यों को सिद्ध करने वाले गजानन की पूजा किस विधि से की जाए कि सारे काज सफल और कामनाएं पूरी हों, आइए इसे विस्तार से जानते हैं.

1. नारियल का उपाय

हिंदू मान्यता के अनुसार यदि आप किसी बड़ी समस्या से परेशान चल रहे हैं तो आप आज बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा में विशेष रूप से नारियल अर्पित करें. नारियल में रोली का तिलक लगा करके उसे गणपति के चरणों में अर्पित करें और उसके बाद पूजा स्थल पर ही उसे तोड़ दें और उसे प्रसाद स्वरूप में सभी को बांटें और खुद भी ग्रहण करें. मान्यता है कि नारियल के इस उपाय को करने से गणपति कार्य विशेष या फिर किसी कामना के पूरे होने में आ रही अड़चन को दूर करके सुख-सौभाग्य प्रदान करते हैं.

2. दूर्वा का उपाय

जिस प्रकार तुलसी के बगैर भगवान विष्णु की और बेलपत्र के बगैर भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है, कुछ वैसे ही दूर्वा के बगैर भगवान श्री गणेश जी की पूजा अधूरी मानी जाती हैं हिंदू मान्यता के अनुसार यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ गणपति को दूर्वा की गांठ चढ़ाता है तो

रिद्धि-सिद्धि के दाता उसकी शीघ्र ही मनोकामना पूरी करते हैं. ऐसे में आज गणपति का आशीर्वाद पाने और कामना को पूरा करने के लिए गणपति को मौली से दूर्वा की गांठ को बांध करके चढ़ाएं.

3. मोदक का उपाय

हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान श्री गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए उनका प्रिय मोदक चढ़ाना चाहिए. यदि मोदक न हो तो आप उसकी जगह गुड़ चढ़ाकर भी गणपति का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं. मान्यता है कि मोदक या गुण को चढ़ाने से गणपति शीघ्र ही प्रसन्न होकर अपने साधक की सभी समस्याओं का अंत कर देते है. और गणपति की कृपा से उस साधक के जीवन में हमेशा सुख-सौभाग्य बना रहता है.

4. हरे रंग से जुड़ा उपाय

हिंदू मान्यता के अनुसार गणपति को हरा रंग प्रिय है. ऐसे में आज गणपति को प्रसन्न करने के लिए दूर्वा के साथ हरे रंग के वस्त्र, मूंग की दाल और हरे रंग के फल विशेष रूप से अर्पित करें.

5. मंत्र का उपाय

हिंदू मान्यता के अनुसार गणपति की पूजा में तमाम तरह के उपायों के साथ गणपति के मंत्रों का जप और उनके स्तोत्र का पाठ करना अत्यंत ही शुभ एवं फलदायी माना गया है. ऐसे में आज गणपति की पूजा में "ॐ गं गणपतये नमः" गणेश मंत्र या फिर गणपति अ​थर्वशीर्ष का विशेष रूप से पाठ करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)