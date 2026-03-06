Gau Mata Ke Upay: गोमाता से जुड़ा महाउपाय, जिसे करने पर बरसता है 33 कोटि देवी-देवताओं का आशीर्वाद

Cow Astro Remedies: सनातन परंपरा में गाय, धेनु या फिर कहें गोमाता को अत्यंत ही पवित्र और पूजनीय माना गया है. जिस गाय के प्रति पूर्णावतार माने जाने वाले भगवान श्रीकृष्ण का बेहद लगाव था, उनके बारे में मान्यता है कि वह सभी दोषों को दूर करके सुख-सौभाग्य और आरोग्य का आशीर्वाद देने वाली हैं. सनातन परंपरा में कामधेनु जैसी गाय का वर्णन मिलता है, जो सभी कामनाओं को पूरा करने वाली मानी गई हैं. धर्मशास्त्र के अनुसार जिस गाय में 33 कोटि देवताओं का वास होता है, आइए उसकी सेवा और पूजा से जुड़े उन सरल सनातनी ज्योतिष उपायों के बारे में जानते हैं, जिसे करते ही जीवन से जुड़े कष्ट दूर और मनोकामनाएं पूरी होती हैं.

गौ माता के उपाय

तब दूर होगा नजर दोष

हिंदू मान्यता के अनुसार गोमाता की पूंछ का बाल स्पर्श करने से व्यक्ति को बुरी से बुरी नजर दूर हो जाती है तो वहीं गाय के पैरों की धूल को माथे पर तिलक लगाने से सोया भाग जाग जाता है. मान्यता है कि इस उपाय को करने से गोमाता का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है और व्यक्ति को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किस्मत का पूरा साथ मिलता है.

गाय के इस उपाय से सफल होंगे सारे काज

हिंदू मान्यता के अनुसार यदि किसी जरूरी काम के लिए घर से निकलते समय आपको गाय या फिर बछड़े का दर्शन हो जाए तो इसे शुभ शकुन माना जाता है. मान्यता है कि गोमाता और उसके बछड़े का दर्शन करने से कार्य के सिद्ध होने की संभावना बढ़ जाती है. ऐसे में व्यक्ति को यदि किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से निकलना हो तो उसकी सिद्धि के लिए व्यक्ति को गोमाता को गुड़ खिलाकर या फिर पानी पिलाकर आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए.

गोमाता के इस उपाय से शुभ साबित होगी यात्रा

हिंदू मान्यता के अनुसार यदि घर से निकलते समय सामने से कोई गाय आती हुई दिखाई दे तो व्यक्ति को गोमाता को प्रणाम करने के बाद उन्हें अपने दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए. मान्यता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति की यात्रा सफल और लाभप्रद साबित होती है.

रोटी का अचूक उपाय

यदि आपके बनते हुए काम अक्सर अटक जाते हैं या फिर आप आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको प्रतिदिन अपने किचन में बनी पहली रोटी गोमाता के लिए निकालना चाहिए. मान्यता है कि गाय को रोटी खिलाने से सुख-समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है. गोमाता के आशीर्वाद से व्यक्ति को भी भी धन और अन्न की कमी नहीं होती है.

गोपूजा से दूर होगा ग्रहों का दोष

ज्योतिष के अनुसार गोसेवा करने वाले साधक को कभी भी नवग्रहों से जुड़ा दोष नहीं लगता है. ऐसे में यदि आप शनि की ढैया या साढ़ेसाती से परेशान हैं तो आपको शनिवार के दिन काले रंग की गाय को तिल का लड्डू और गुड़ खिलाना चाहिए. काले रंग की गाय की सेवा करने से संतान सुख की प्राप्ति भी होती है.

गाय के इन चीजों से बढ़ेगा गुडलक

हिंदू मान्यता के अनुसार सुख-सौभाग्य की कामना रखने वालों को अपने घर के दैनिक कार्यों के लिए गाय से जुड़ी चीजें जैसे दूध, दही, घी आदि का प्रयोग पूजन और भोजन आदि में जरूर करना चाहिए. इसी प्रकार पूजा के लिए गोबर, गोमूत्र का प्रयोग करना भी शुभ माना गया है.

