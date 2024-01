पूजा में चढ़े फूलों के सूख जाने के बाद फेंकें नहीं बल्कि करें ये तीन उपाय, घर में आएगी सुख समृद्धि

अगर आपने प्रसाद में गेंदे का फूल या फिर लाल गुलाब चढ़ाया है तो उनके सूख जाने के बाद आप इसे प्रसाद के रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं.

Whatto do with old Pooja flowers to get prosperity: हिंदू धर्म में पूजा पाठ (Worship) का खास महत्व है. इसे लेकर कई सारे नियम भी है जिनका पालन करना जरूरी माना जाता है. पूजा के दौरान देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए सुगंधित फूल (Flowers) भी चढ़ाए जाते हैं. ईश्वर को ताजे फूल अर्पित किए जाते हैं. पर क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान को चढ़ाए जाने वाले ये फूल सूख जाने के बाद किस काम आ सकते हैं. दरअसल, भगवान को चढ़ाए हुए यह फूल जब सूख जाते हैं तो कई लोग इन्हें फेंक देते हैं पर ऐसा नहीं करना चाहिए. आज हम आपको बताने जा रहे हैं वास्तु (Vastu) के मुताबिक वो तरीका जो इन फूलों के जरिए आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ाएंगे. आपको बता दें कि फूल या हार सूख जाने के बाद इन्हें फेंकने की बजाय दो तरीके से इनका इस्तेमाल किया जा सकता है.

पूजा के फूल सूख जाने के बाद ऐसे करें इस्तेमाल