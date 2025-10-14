विज्ञापन
Dhanteras 2025: धनतेरस पर जब राशि के अनुसार करेंगे निवेश तो चमकेगी किस्मत और बरसेगा पैसा

Dhanteras 2025, Zodiac Wise Investment Tips: हिंदू मान्यता के अनुसार धनतेरस के दिन किसी शुभ कार्य को करने पर उसमें 13 गुना वृद्धि होती है. यदि लाभ से जुड़ी आपकी भी यही कामना है तो इस धनतेरस मालामाल होने के लिए अपनी राशि के अनुसार ही पैसों का करें निवेश.

Dhanteras 2025: धनतेरस पर जब राशि के अनुसार करेंगे निवेश तो चमकेगी किस्मत और बरसेगा पैसा
Zodiac Wise Investment Guide on Dhanteras 2025, Shubh Muhurat Timings
Dhanteras 2025 Rashi Ke Anusar Nivesh: हिंदू धर्म से जुड़ा हर आस्थावान व्यक्ति शुभ और लाभ की कामना लिए पूरे साल धनत्रयोदशी या फिर कहें धनतेरस पर्व का इंतजार करता है क्योंकि इस दिन किसी भी चीज में पैसे निवेश करने पर उसमें कई गुना वृद्धि होने की मान्यता जुड़ी हुई है. कुछ ऐसी ही कामना लिए हर साल लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी न किसी चीज की खरीददारी या फिर किसी अन्य जगह पर अपने धन का निवेश करता है. 

ज्योतिषियों के अनुसार इस साल 18 अक्टूबर 2025 को पड़ने जा रहा है धनतेरस का पर्व बेहद खास रहने वाला है क्योंकि गुरु कर्क राशि में उच्च के हैं और यह स्थिति 'हँसपंचपुरुष महायोग' और 'लाभयोग' बना रही है. ऐसे में यदि राशि के अनुसार कोई धन का निवेश करता है तो उसकी पूरे साल आर्थिक स्थिति मजबूत और सुख-समृद्धि बनी रहती है. आइए जानी-मानी ज्योतिषाचार्य एवं वास्तुविद डॉ. नीति एस. शर्मा से जानते हैं कि आपकी राशि के लिए किस चीज में निवेश करना अत्यधिक लाभप्रद साबित हो सकता है. 

धनतेरस 2025 : राशि के अनुसार निवेश के शुभ क्षेत्र 

मेष राशि (Aries)

  • आपके लिए यह धनतेरस नए निवेश और साहसिक निर्णयों का समय है.
  • शेयर बाजार में इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट और टेक्नोलॉजी सेक्टर में लाभ योग है.
  • वास्तु सलाह: दक्षिण दिशा में घी का दीप जलाएं, धन का प्रवाह स्थिर रहेगा.
वृषभ राशि (Taurus)

  • शुक्र स्वामी होने से लक्जरी, ज्वेलरी, और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में निवेश शुभ रहेगा.
  • सोना या चांदी खरीदना उत्तम.
  • धन वृद्धि मंत्र: “ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं नमः लक्ष्म्यै नमः.”

मिथुन राशि (Gemini)

  • बुध के प्रभाव से कम्युनिकेशन, मीडिया, एजुकेशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में निवेश करें.
  • शेयर बाजार में IT और टेलीकॉम सेक्टर लाभ देगा.
  • उपाय: हरे वस्त्र में मिश्री और तुलसी पत्ते बांधकर तिजोरी में रखें.

कर्क राशि (Cancer)

  • गुरु के उच्च होने से बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस क्षेत्र में निवेश अत्यंत फलदायी रहेगा.
  • सोने के सिक्के या पीला धातु खरीदें.
  • उपाय: पूर्व दिशा में केसर मिश्रित दीपक जलाएं.

सिंह राशि (Leo)

  • आपके लिए रियल एस्टेट, फिल्म, ग्लैमर और पब्लिक सेक्टर में निवेश लाभदायक रहेगा.
  • सूर्य तत्त्व से संबंधित वस्तुएं जैसे सोना या तांबा खरीदना शुभ.
  • उपाय: तिजोरी में लाल वस्त्र में रखी कौड़ी स्थापित करें.

कन्या राशि (Virgo)

  • बुध ग्रह के कारण ट्रेडिंग, फार्मा और एनालिटिकल कंपनियों में निवेश करें.
  • स्टॉक मार्केट में सावधानी से छोटे निवेश लाभ देंगे.
  • उपाय: धन्वंतरि जी को तुलसी पत्र अर्पित करें.
तुला राशि (Libra)

  • शुक्र के स्वगृही होने से लक्जरी, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक और फैशन इंडस्ट्री में निवेश उत्तम रहेगा.
  • सोना, चांदी और सुंदरता से जुड़ी वस्तुओं की खरीद शुभ फल देगी.
  • उपाय: गुलाबी या सफेद वस्त्र में केसर रखकर तिजोरी में रखें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

  • आपके लिए माइनिंग, तेल, एनर्जी और केमिकल सेक्टर के शेयर लाभ देंगे.
  • इस दिन लाल रंग की वस्तु खरीदें, रत्न या ताम्बे का सिक्का शुभ रहेगा.
  • उपाय: घर के मुख्य द्वार पर सात दीपक जलाएं.

धनु राशि (Sagittarius)

  • गुरु स्वामी होने से एजुकेशन, कंसल्टेंसी, टूरिज्म और धार्मिक संस्थानों में निवेश लाभ देगा.
  • पीले धातु या पीतल के पात्र खरीदें.
  • उपाय: गुरुवार को चना दाल और गुड़ का दान करें.

मकर राशि (Capricorn)

  • शनि स्वामी हैं, इसलिए मेटल, मशीनरी, कंस्ट्रक्शन और औद्योगिक क्षेत्र में निवेश करें.
  • काला धातु या स्टील से बचें.
  • उपाय: तिल का तेल का दीपक पश्चिम दिशा में जलाएं.
कुंभ राशि (Aquarius)

  • टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में निवेश करें.
  • बुद्धि और प्रबंधन से लाभ होगा.
  • उपाय: शनिवार को शनि यंत्र के पास नीले पुष्प अर्पित करें.

मीन राशि (Pisces)

  • गुरु के अनुग्रह से फार्मा, शिक्षा, और वेलनेस इंडस्ट्री में निवेश लाभदायक रहेगा.
  • सोने की वस्तु या पीले रत्न खरीदें.
  • उपाय: दीपावली से पहले लक्ष्मी-नारायण की संयुक्त पूजा करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

