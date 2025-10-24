Chhath Puja 2025: छठ पूजा पर शिवलिंग पर चढ़ाएं ये चीजें, हर परेशानी होगी दूर

Chhath Puja Shivling Rituals: छठ पूजा सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि आस्था, अनुशासन और आत्मशुद्धि का प्रतीक है. यह व्रत सूर्य देव और छठी माता को समर्पित होता है, जिनकी पूजा पूरे उत्तर भारत में बेहद श्रद्धा से की जाती है. माना जाता है कि सूर्य देव जीवन में ऊर्जा, सफलता और स्वास्थ्य का वरदान देते हैं, वहीं छठी मैया परिवार की रक्षा करती हैं और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं. इस पर्व में सूर्य को अर्घ्य देने के साथ-साथ भगवान शिव की पूजा का भी खास महत्व है, क्योंकि छठी माता को भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय की पत्नी कहा गया है. इसलिए इस दौरान शिवलिंग की पूजा करने से न केवल पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि जीवन की तमाम परेशानियां भी दूर होती हैं.

छठ पूजा पर शिवलिंग क्या चढ़ाएं ? (Chhath Puja Shivling Rituals)





1. गंगाजल या शुद्ध जल

छठ पूजा के दौरान अगर आप घाट या नदी पर जा रहे हैं, तो सबसे पहले भगवान शिव के शिवलिंग पर गंगाजल या शुद्ध जल से अभिषेक करें. मान्यता है कि जल महादेव को अत्यंत प्रिय होता है. इससे मन को शांति मिलती है, तनाव कम होता है और जीवन से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है.



2. बिल्व

बिल्व पत्र भगवान शिव की सबसे प्रिय वस्तु मानी जाती है. छठ के दिन अगर आप शिवलिंग पर 108 बिल्व पत्र अर्पित करते हैं और ‘ॐ नमः शिवाय' का जाप करते हैं, तो आपके जीवन के बड़े संकट भी खत्म हो जाते हैं. यह उपाय मानसिक शांति और आर्थिक स्थिरता लाने में बेहद असरदार होता है.





3. कच्चा दूध और शक्कर

शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाने से मन शांत होता है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है. साथ ही, दूध में थोड़ी सी शक्कर मिलाकर अर्पित करने से घर की दरिद्रता दूर होती है. ऐसा कहा जाता है कि इस उपाय से परिवार में खुशहाली आती है और हर काम में सफलता मिलने लगती है.



4. अक्षत (साबुत चावल)

शिवलिंग पर साबुत अक्षत (चावल) अर्पित करना धन प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है. ध्यान रहे कि चावल टूटे हुए न हों. यह उपाय आर्थिक तंगी से मुक्ति दिलाता है और घर में लक्ष्मी का वास बनाए रखता है.



5. शमी पत्र और धतूरा

शमी पत्र भगवान शिव के अत्यंत प्रिय पत्तों में से एक है. छठ पूजा पर इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से दुर्भाग्य और नकारात्मकता खत्म होती है. वहीं, धतूरा चढ़ाने से संतान से जुड़ी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और बच्चों को दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है.



छठ पूजा और शिव की आराधना का महत्व

छठ पूजा के दौरान शिवलिंग पर ये वस्तुएं चढ़ाने का उद्देश्य केवल धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है. यह हमारी आस्था और सकारात्मक सोच को मजबूत करता है. शिव की कृपा से मन की बेचैनी दूर होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है. छठ का यह पर्व सूर्य की ऊर्जा और शिव की शांति - दोनों का सुंदर संगम है, जो जीवन को संतुलन और शक्ति से भर देता है.







